https://ria.ru/20240622/serbia-1954772632.html

"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России

"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России - РИА Новости, 22.06.2024

"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России

США и Европа долгое время работали над тем, чтобы отдалить сербского лидера Александра Вучича от президента России Владимира Путина, пишет британская Financial... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T19:37

2024-06-22T19:37

2024-06-22T19:37

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Москва, 22 июн — РИА Новости. США и Европа долгое время работали над тем, чтобы отдалить сербского лидера Александра Вучича от президента России Владимира Путина, пишет британская Financial Times со ссылкой на западного дипломата.По данным источника FT, ключевую роль в этом плане Запад отвел послу США Кристоферу Хиллу, который приехал в Белград спустя месяц после начала российской спецоперации на Украине."Европа и США годами работали над тем, чтобы дистанцировать Вучича от Путина <…> Все ожидали, что Хилл поссорится с Вучичем, но его единственной задачей было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось", — пишет издание.По мнению аналитиков, опрошенных Financial Times, поиск поддержки для Украины представляет для Запада больший приоритет, чем подталкивание сербского лидера к демократическим реформам.Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о всеобщем давлении стран Запада на Белград из-за отказа от введения санкций против России и неуверенности Запада в итогах конфликта на Украине. Он указал, что в таком сложном положении Белград оказался не по своей вине, но из-за геополитической ситуации в мире и "платит очень высокую цену".В июне прошлого года Вучич посетовал, что не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным больше года из-за предвзятого отношения к таким контактам на Западе, где сербам хотят запретить то, что "позволяют себе". В октябре Вучич поговорил с Путиным на саммите "Пояс и путь" в КНР.В марте 2024 года Вучич на встрече с российским послом Александром Боцан-Харченко вручил ему поздравления Владимиру Путину с победой на выборах президента России.

https://ria.ru/20240329/serbiya-1936750415.html

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в мире, белград (город), сша, россия, александр вучич, владимир путин, александр боцан-харченко