Рейтинг@Mail.ru
"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:37 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/serbia-1954772632.html
"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России
"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России - РИА Новости, 22.06.2024
"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России
США и Европа долгое время работали над тем, чтобы отдалить сербского лидера Александра Вучича от президента России Владимира Путина, пишет британская Financial... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T19:37
2024-06-22T19:37
в мире
белград (город)
сша
россия
александр вучич
владимир путин
александр боцан-харченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573386379_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_cdcebc38ffc54f18c7c1fe22324d6e6d.jpg
Москва, 22 июн — РИА Новости. США и Европа долгое время работали над тем, чтобы отдалить сербского лидера Александра Вучича от президента России Владимира Путина, пишет британская Financial Times со ссылкой на западного дипломата.По данным источника FT, ключевую роль в этом плане Запад отвел послу США Кристоферу Хиллу, который приехал в Белград спустя месяц после начала российской спецоперации на Украине."Европа и США годами работали над тем, чтобы дистанцировать Вучича от Путина &lt;…&gt; Все ожидали, что Хилл поссорится с Вучичем, но его единственной задачей было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось", — пишет издание.По мнению аналитиков, опрошенных Financial Times, поиск поддержки для Украины представляет для Запада больший приоритет, чем подталкивание сербского лидера к демократическим реформам.Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о всеобщем давлении стран Запада на Белград из-за отказа от введения санкций против России и неуверенности Запада в итогах конфликта на Украине. Он указал, что в таком сложном положении Белград оказался не по своей вине, но из-за геополитической ситуации в мире и "платит очень высокую цену".В июне прошлого года Вучич посетовал, что не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным больше года из-за предвзятого отношения к таким контактам на Западе, где сербам хотят запретить то, что "позволяют себе". В октябре Вучич поговорил с Путиным на саммите "Пояс и путь" в КНР.В марте 2024 года Вучич на встрече с российским послом Александром Боцан-Харченко вручил ему поздравления Владимиру Путину с победой на выборах президента России.
https://ria.ru/20240329/serbiya-1936750415.html
https://ria.ru/20240331/serbiya-1936853967.html
белград (город)
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573386379_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_c43d7d7be9dc2ce91a7f6510d24552aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белград (город), сша, россия, александр вучич, владимир путин, александр боцан-харченко
В мире, Белград (город), США, Россия, Александр Вучич, Владимир Путин, Александр Боцан-Харченко
"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России

FT: Европа и США годами планировали отдалить Вучича от Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 22 июн — РИА Новости. США и Европа долгое время работали над тем, чтобы отдалить сербского лидера Александра Вучича от президента России Владимира Путина, пишет британская Financial Times со ссылкой на западного дипломата.
По данным источника FT, ключевую роль в этом плане Запад отвел послу США Кристоферу Хиллу, который приехал в Белград спустя месяц после начала российской спецоперации на Украине.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Вучич заявил о давлении Запада из-за отказа от санкций против России
29 марта, 21:05
"Европа и США годами работали над тем, чтобы дистанцировать Вучича от Путина <…> Все ожидали, что Хилл поссорится с Вучичем, но его единственной задачей было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось", — пишет издание.
По мнению аналитиков, опрошенных Financial Times, поиск поддержки для Украины представляет для Запада больший приоритет, чем подталкивание сербского лидера к демократическим реформам.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о всеобщем давлении стран Запада на Белград из-за отказа от введения санкций против России и неуверенности Запада в итогах конфликта на Украине. Он указал, что в таком сложном положении Белград оказался не по своей вине, но из-за геополитической ситуации в мире и "платит очень высокую цену".
В июне прошлого года Вучич посетовал, что не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным больше года из-за предвзятого отношения к таким контактам на Западе, где сербам хотят запретить то, что "позволяют себе". В октябре Вучич поговорил с Путиным на саммите "Пояс и путь" в КНР.
В марте 2024 года Вучич на встрече с российским послом Александром Боцан-Харченко вручил ему поздравления Владимиру Путину с победой на выборах президента России.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
"Будет тяжело как никогда": президент Сербии всех перепугал
31 марта, 08:00
 
В миреБелград (город)СШАРоссияАлександр ВучичВладимир ПутинАлександр Боцан-Харченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала