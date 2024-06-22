"Работали годами". На Западе раскрыли коварный план США против России
FT: Европа и США годами планировали отдалить Вучича от Путина
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич
Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Москва, 22 июн — РИА Новости. США и Европа долгое время работали над тем, чтобы отдалить сербского лидера Александра Вучича от президента России Владимира Путина, пишет британская Financial Times со ссылкой на западного дипломата.
"Европа и США годами работали над тем, чтобы дистанцировать Вучича от Путина <…> Все ожидали, что Хилл поссорится с Вучичем, но его единственной задачей было отдалить Белград от Москвы. Ему это удалось", — пишет издание.
По мнению аналитиков, опрошенных Financial Times, поиск поддержки для Украины представляет для Запада больший приоритет, чем подталкивание сербского лидера к демократическим реформам.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о всеобщем давлении стран Запада на Белград из-за отказа от введения санкций против России и неуверенности Запада в итогах конфликта на Украине. Он указал, что в таком сложном положении Белград оказался не по своей вине, но из-за геополитической ситуации в мире и "платит очень высокую цену".
В июне прошлого года Вучич посетовал, что не разговаривал с российским коллегой Владимиром Путиным больше года из-за предвзятого отношения к таким контактам на Западе, где сербам хотят запретить то, что "позволяют себе". В октябре Вучич поговорил с Путиным на саммите "Пояс и путь" в КНР.
В марте 2024 года Вучич на встрече с российским послом Александром Боцан-Харченко вручил ему поздравления Владимиру Путину с победой на выборах президента России.
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