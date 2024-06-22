https://ria.ru/20240622/rubl-1954648813.html

Финансист объяснил, зачем правительство решило ослабить рубль

Финансист объяснил, зачем правительство решило ослабить рубль - РИА Новости, 22.06.2024

Финансист объяснил, зачем правительство решило ослабить рубль

Решение правительства о смягчении нормативов продажи валютной выручки экспортерами уже ослабило рубль, но ненадолго, рассказал агентству "Прайм" профессор... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T02:17

2024-06-22T02:17

2024-06-22T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рэу имени г. в. плеханова

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Решение правительства о смягчении нормативов продажи валютной выручки экспортерами уже ослабило рубль, но ненадолго, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.При сокращении объема обязательной продажи валютной выручки предложение долларов и евро внутри страны сокращается, а их стоимость к рублю растет. "Ослабление обязательств экспортеров может и уже приводит к увеличению спроса на иностранную валюту со стороны других участников рынка, что также способствует ослаблению рубля", — пояснил он.По мнению финансиста, власти будут стремиться удерживать рубль в запланированных Минэкономразвития рамках (90,1 рубля за доллар в 2024 году и 91,1 рубля за доллар к началу 2025 года). Это необходимо для обеспечения стабильности внешнеторговых операций и в целом для макроэкономики.Но и сильного ослабления нацвалюты правительство не допустит – для него важен стабильный курс, заключил Гордиенко.

https://ria.ru/20240621/rubl-1954409792.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рэу имени г. в. плеханова, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)