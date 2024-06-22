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Финансист объяснил, зачем правительство решило ослабить рубль - РИА Новости, 22.06.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
02:17 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/rubl-1954648813.html
Финансист объяснил, зачем правительство решило ослабить рубль
Финансист объяснил, зачем правительство решило ослабить рубль - РИА Новости, 22.06.2024
Финансист объяснил, зачем правительство решило ослабить рубль
Решение правительства о смягчении нормативов продажи валютной выручки экспортерами уже ослабило рубль, но ненадолго, рассказал агентству "Прайм" профессор... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T02:17
2024-06-22T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рэу имени г. в. плеханова
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Решение правительства о смягчении нормативов продажи валютной выручки экспортерами уже ослабило рубль, но ненадолго, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.При сокращении объема обязательной продажи валютной выручки предложение долларов и евро внутри страны сокращается, а их стоимость к рублю растет. "Ослабление обязательств экспортеров может и уже приводит к увеличению спроса на иностранную валюту со стороны других участников рынка, что также способствует ослаблению рубля", — пояснил он.По мнению финансиста, власти будут стремиться удерживать рубль в запланированных Минэкономразвития рамках (90,1 рубля за доллар в 2024 году и 91,1 рубля за доллар к началу 2025 года). Это необходимо для обеспечения стабильности внешнеторговых операций и в целом для макроэкономики.Но и сильного ослабления нацвалюты правительство не допустит – для него важен стабильный курс, заключил Гордиенко.
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экономика, рэу имени г. в. плеханова, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Финансист объяснил, зачем правительство решило ослабить рубль

Профессор Гордиенко: правительство стремится к ослаблению курса рубля

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Решение правительства о смягчении нормативов продажи валютной выручки экспортерами уже ослабило рубль, но ненадолго, рассказал агентству "Прайм" профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.
При сокращении объема обязательной продажи валютной выручки предложение долларов и евро внутри страны сокращается, а их стоимость к рублю растет. "Ослабление обязательств экспортеров может и уже приводит к увеличению спроса на иностранную валюту со стороны других участников рынка, что также способствует ослаблению рубля", — пояснил он.
По мнению финансиста, власти будут стремиться удерживать рубль в запланированных Минэкономразвития рамках (90,1 рубля за доллар в 2024 году и 91,1 рубля за доллар к началу 2025 года). Это необходимо для обеспечения стабильности внешнеторговых операций и в целом для макроэкономики.
Но и сильного ослабления нацвалюты правительство не допустит – для него важен стабильный курс, заключил Гордиенко.
Пункт обмена валюты в Москве - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Назван момент, когда рубль может снова рухнуть к доллару
Вчера, 02:17
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРЭУ имени Г. В. ПлехановаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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