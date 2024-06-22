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В Японии испугались "непонятных деталей" в договоре между Россией и КНДР

В Японии испугались "непонятных деталей" в договоре между Россией и КНДР - РИА Новости, 22.06.2024

В Японии испугались "непонятных деталей" в договоре между Россией и КНДР

В договоре о партнерстве, который заключили Россия и КНДР, есть "непонятные тонкие детали", которые вызывают тревогу, заявил в эфире телеканала BS Fuji японский РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T07:49

2024-06-22T07:49

2024-06-22T07:49

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В договоре о партнерстве, который заключили Россия и КНДР, есть "непонятные тонкие детали", которые вызывают тревогу, заявил в эфире телеканала BS Fuji японский политолог и журналист Итиё Исикава."В этом договоре есть непонятные тонкие детали. Вот они-то как раз и вызывают беспокойство", — сказал эксперт.Как пояснил Исикава, речь идет о том, что Путин "специально подчеркнул" наличие у Северной Кореи собственного ядерного оружия."То есть таким образом он фактически заявил о том, что Северная Корея не нуждается в помощи российского ядерного потенциала" — добавил политолог.Исикава также выразил мнение, что целью России остается "распыление" сдерживающего потенциала США между Европой и Азией. Благодаря подписанному с КНДР соглашению эта цель оказывается достижимой, полагает эксперт.Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.Как отметил позднее глава государства, помощь России в военной сфере для КНДР будет осуществляться только в случае агрессии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия, сша, европа, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, япония