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В Японии испугались "непонятных деталей" в договоре между Россией и КНДР - РИА Новости, 22.06.2024
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07:49 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/rossiya_kndr-1954663386.html
В Японии испугались "непонятных деталей" в договоре между Россией и КНДР
В Японии испугались "непонятных деталей" в договоре между Россией и КНДР - РИА Новости, 22.06.2024
В Японии испугались "непонятных деталей" в договоре между Россией и КНДР
В договоре о партнерстве, который заключили Россия и КНДР, есть "непонятные тонкие детали", которые вызывают тревогу, заявил в эфире телеканала BS Fuji японский РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T07:49
2024-06-22T07:49
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В договоре о партнерстве, который заключили Россия и КНДР, есть "непонятные тонкие детали", которые вызывают тревогу, заявил в эфире телеканала BS Fuji японский политолог и журналист Итиё Исикава."В этом договоре есть непонятные тонкие детали. Вот они-то как раз и вызывают беспокойство", — сказал эксперт.Как пояснил Исикава, речь идет о том, что Путин "специально подчеркнул" наличие у Северной Кореи собственного ядерного оружия."То есть таким образом он фактически заявил о том, что Северная Корея не нуждается в помощи российского ядерного потенциала" — добавил политолог.Исикава также выразил мнение, что целью России остается "распыление" сдерживающего потенциала США между Европой и Азией. Благодаря подписанному с КНДР соглашению эта цель оказывается достижимой, полагает эксперт.Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.Как отметил позднее глава государства, помощь России в военной сфере для КНДР будет осуществляться только в случае агрессии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240621/sotrudnichestvo-1954635931.html
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россия, сша, европа, владимир путин, ким чен ын, визит путина в кндр, япония
Россия, США, Европа, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР, Япония
В Японии испугались "непонятных деталей" в договоре между Россией и КНДР

Японский политолог Исикава: в договоре между РФ и КНДР есть непонятные детали

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В договоре о партнерстве, который заключили Россия и КНДР, есть "непонятные тонкие детали", которые вызывают тревогу, заявил в эфире телеканала BS Fuji японский политолог и журналист Итиё Исикава.
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"В этом договоре есть непонятные тонкие детали. Вот они-то как раз и вызывают беспокойство", — сказал эксперт.
Как пояснил Исикава, речь идет о том, что Путин "специально подчеркнул" наличие у Северной Кореи собственного ядерного оружия.
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"То есть таким образом он фактически заявил о том, что Северная Корея не нуждается в помощи российского ядерного потенциала" — добавил политолог.
Исикава также выразил мнение, что целью России остается "распыление" сдерживающего потенциала США между Европой и Азией. Благодаря подписанному с КНДР соглашению эта цель оказывается достижимой, полагает эксперт.
Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
Как отметил позднее глава государства, помощь России в военной сфере для КНДР будет осуществляться только в случае агрессии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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