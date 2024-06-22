В Японии испугались "непонятных деталей" в договоре между Россией и КНДР
Японский политолог Исикава: в договоре между РФ и КНДР есть непонятные детали
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений
Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. В договоре о партнерстве, который заключили Россия и КНДР, есть "непонятные тонкие детали", которые вызывают тревогу, заявил в эфире телеканала BS Fuji японский политолог и журналист Итиё Исикава.
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"В этом договоре есть непонятные тонкие детали. Вот они-то как раз и вызывают беспокойство", — сказал эксперт.
Как пояснил Исикава, речь идет о том, что Путин "специально подчеркнул" наличие у Северной Кореи собственного ядерного оружия.
"То есть таким образом он фактически заявил о том, что Северная Корея не нуждается в помощи российского ядерного потенциала" — добавил политолог.
Россия и Северная Корея по итогам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран. Путин по итогам переговоров заявил, что не исключает военного и технического сотрудничества с КНДР.
Как отметил позднее глава государства, помощь России в военной сфере для КНДР будет осуществляться только в случае агрессии.
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