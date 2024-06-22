https://ria.ru/20240622/roditelskaya-1954614372.html
У православных наступила Троицкая родительская суббота
У православных наступила Троицкая родительская суббота - РИА Новости, 22.06.2024
У православных наступила Троицкая родительская суббота
Русская православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу. В этот день поминают всех "от начала века" усопших христиан. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T00:00
2024-06-22T00:00
2024-06-22T00:00
религия
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Русская православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу. В этот день поминают всех "от начала века" усопших христиан.В христианской церкви существуют определенные дни для поминовения умерших. Один из них — накануне праздника Святой Троицы. Он называется Троицкой родительской субботой. В этот день на заупокойных богослужениях поминают всех крещеных и оглашенных (только вставших на путь веры) усопших "от начала века, со времен Адама". А также тех, кто не был похоронен по христианским обычаям. На Троицкую субботу верующие пишут записки с именами почивших, которые священник затем читает в алтаре за литургией и на панихиде после службы. Кроме того, в церквях принято ставить свечи на специальный квадратный подсвечник — канун. Именно перед ним совершается поминовение умерших.Обычно рядом с кануном расположен столик, куда можно положить еду. Ее после благословения священника можно раздать нуждающимся. Также в родительскую субботу принято подавать милостыню. Но не просто так, а с просьбой помолиться за родственников.Нередко верующие приглашают священника на кладбище — чтобы тот отслужил панихиду по усопшему родственнику. В связи с этим у невоцерковленных людей возникает вопрос: можно ли поминать в этот день самоубийц. Но священнослужители предостерегают: делать это можно лишь в том случае, если у наложивших на себя руки родственников было психическое заболевание и лишили они себя жизни будучи в неадекватном состоянии. Во всех остальных случаях панихиды по самоубийцам не совершают.
https://ria.ru/20240621/troitsa-1737298760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, религия
Религия, Русская православная церковь, Религия
У православных наступила Троицкая родительская суббота
Православные верующие отмечают Троицкую родительскую субботу
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Русская православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу. В этот день поминают всех "от начала века" усопших христиан.
В христианской церкви существуют определенные дни для поминовения умерших. Один из них — накануне праздника Святой Троицы. Он называется Троицкой родительской субботой.
В этот день на заупокойных богослужениях поминают всех крещеных и оглашенных (только вставших на путь веры) усопших "от начала века, со времен Адама". А также тех, кто не был похоронен по христианским обычаям.
На Троицкую субботу верующие пишут записки с именами почивших, которые священник затем читает в алтаре за литургией и на панихиде после службы. Кроме того, в церквях принято ставить свечи на специальный квадратный подсвечник — канун. Именно перед ним совершается поминовение умерших.
Обычно рядом с кануном расположен столик, куда можно положить еду. Ее после благословения священника можно раздать нуждающимся. Также в родительскую субботу принято подавать милостыню. Но не просто так, а с просьбой помолиться за родственников.
Нередко верующие приглашают священника на кладбище — чтобы тот отслужил панихиду по усопшему родственнику. В связи с этим у невоцерковленных людей возникает вопрос: можно ли поминать в этот день самоубийц. Но священнослужители предостерегают: делать это можно лишь в том случае, если у наложивших на себя руки родственников было психическое заболевание и лишили они себя жизни будучи в неадекватном состоянии. Во всех остальных случаях панихиды по самоубийцам не совершают.