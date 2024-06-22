https://ria.ru/20240622/rassledovanie-1954691177.html

В СК рассказали о сотрудничестве с Белоруссией по расследованию геноцида

В СК рассказали о сотрудничестве с Белоруссией по расследованию геноцида - РИА Новости, 22.06.2024

В СК рассказали о сотрудничестве с Белоруссией по расследованию геноцида

Российские следователи в рамках сотрудничества с белорусскими коллегами по расследованию геноцида советских граждан исполнили 14 запросов о правовой помощи, что РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T11:30

2024-06-22T11:30

2024-06-22T11:30

россия

минск

гомельская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

белоруссия

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российские следователи в рамках сотрудничества с белорусскими коллегами по расследованию геноцида советских граждан исполнили 14 запросов о правовой помощи, что позволило получить информацию о ранее неизвестных фактах зверств немецко-фашистских захватчиков, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "В полном объеме исполнено 14 запросов о правовой помощи, в рамках которых белорусской стороне переданы электронные копии архивных материалов общим объемом более 20 тысяч листов. Благодаря этому сотрудничеству получены сведения о ранее неизвестных широкой общественности фактах уничтожения мирного населения БССР", - сказал он. Бастрыкин отметил, что благодаря взаимодействию удалось выяснить ряд обстоятельств карательной операции "Волшебная флейта", проводившейся в Минске в апреле 1943 года, а также дополнительные факты бесчеловечного отношения к узникам лагерей смерти "Тростенец" и Шталаг №352. Помимо этого, по словам главы СК РФ, следователи получили сведения об участии чешских и венгерских пособников нацистов в уничтожении населенных пунктов и мирного населения на территории Гомельской области. Установлены эпизоды злодеяний нацистов во время жестоких карательных операций на территории Могилевской области, которые сопровождались расстрелом мирных граждан и их угоном в рабство. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 июня в 13:00 мск.

https://ria.ru/20240621/genotsid-1954475169.html

https://ria.ru/20240622/bastrykin-1954656980.html

россия

минск

гомельская область

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, минск, гомельская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия