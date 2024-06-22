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В СК рассказали о сотрудничестве с Белоруссией по расследованию геноцида - РИА Новости, 22.06.2024
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11:30 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/rassledovanie-1954691177.html
В СК рассказали о сотрудничестве с Белоруссией по расследованию геноцида
В СК рассказали о сотрудничестве с Белоруссией по расследованию геноцида - РИА Новости, 22.06.2024
В СК рассказали о сотрудничестве с Белоруссией по расследованию геноцида
Российские следователи в рамках сотрудничества с белорусскими коллегами по расследованию геноцида советских граждан исполнили 14 запросов о правовой помощи, что РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T11:30
2024-06-22T11:30
россия
минск
гомельская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
белоруссия
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российские следователи в рамках сотрудничества с белорусскими коллегами по расследованию геноцида советских граждан исполнили 14 запросов о правовой помощи, что позволило получить информацию о ранее неизвестных фактах зверств немецко-фашистских захватчиков, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "В полном объеме исполнено 14 запросов о правовой помощи, в рамках которых белорусской стороне переданы электронные копии архивных материалов общим объемом более 20 тысяч листов. Благодаря этому сотрудничеству получены сведения о ранее неизвестных широкой общественности фактах уничтожения мирного населения БССР", - сказал он. Бастрыкин отметил, что благодаря взаимодействию удалось выяснить ряд обстоятельств карательной операции "Волшебная флейта", проводившейся в Минске в апреле 1943 года, а также дополнительные факты бесчеловечного отношения к узникам лагерей смерти "Тростенец" и Шталаг №352. Помимо этого, по словам главы СК РФ, следователи получили сведения об участии чешских и венгерских пособников нацистов в уничтожении населенных пунктов и мирного населения на территории Гомельской области. Установлены эпизоды злодеяний нацистов во время жестоких карательных операций на территории Могилевской области, которые сопровождались расстрелом мирных граждан и их угоном в рабство. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 июня в 13:00 мск.
https://ria.ru/20240621/genotsid-1954475169.html
https://ria.ru/20240622/bastrykin-1954656980.html
россия
минск
гомельская область
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россия, минск, гомельская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), белоруссия
Россия, Минск, Гомельская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Белоруссия
В СК рассказали о сотрудничестве с Белоруссией по расследованию геноцида

СК исполнил 14 запросов о правовой помощи в расследовании геноцида в БССР

© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Борис Кудояров
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг.. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российские следователи в рамках сотрудничества с белорусскими коллегами по расследованию геноцида советских граждан исполнили 14 запросов о правовой помощи, что позволило получить информацию о ранее неизвестных фактах зверств немецко-фашистских захватчиков, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"В полном объеме исполнено 14 запросов о правовой помощи, в рамках которых белорусской стороне переданы электронные копии архивных материалов общим объемом более 20 тысяч листов. Благодаря этому сотрудничеству получены сведения о ранее неизвестных широкой общественности фактах уничтожения мирного населения БССР", - сказал он.
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Бастрыкин отметил, что благодаря взаимодействию удалось выяснить ряд обстоятельств карательной операции "Волшебная флейта", проводившейся в Минске в апреле 1943 года, а также дополнительные факты бесчеловечного отношения к узникам лагерей смерти "Тростенец" и Шталаг №352.
Помимо этого, по словам главы СК РФ, следователи получили сведения об участии чешских и венгерских пособников нацистов в уничтожении населенных пунктов и мирного населения на территории Гомельской области. Установлены эпизоды злодеяний нацистов во время жестоких карательных операций на территории Могилевской области, которые сопровождались расстрелом мирных граждан и их угоном в рабство.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 июня в 13:00 мск.
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РоссияМинскГомельская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Белоруссия
 
 
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