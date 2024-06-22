В СК рассказали о сотрудничестве с Белоруссией по расследованию геноцида
СК исполнил 14 запросов о правовой помощи в расследовании геноцида в БССР
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российские следователи в рамках сотрудничества с белорусскими коллегами по расследованию геноцида советских граждан исполнили 14 запросов о правовой помощи, что позволило получить информацию о ранее неизвестных фактах зверств немецко-фашистских захватчиков, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"В полном объеме исполнено 14 запросов о правовой помощи, в рамках которых белорусской стороне переданы электронные копии архивных материалов общим объемом более 20 тысяч листов. Благодаря этому сотрудничеству получены сведения о ранее неизвестных широкой общественности фактах уничтожения мирного населения БССР", - сказал он.
Бастрыкин отметил, что благодаря взаимодействию удалось выяснить ряд обстоятельств карательной операции "Волшебная флейта", проводившейся в Минске в апреле 1943 года, а также дополнительные факты бесчеловечного отношения к узникам лагерей смерти "Тростенец" и Шталаг №352.
Помимо этого, по словам главы СК РФ, следователи получили сведения об участии чешских и венгерских пособников нацистов в уничтожении населенных пунктов и мирного населения на территории Гомельской области. Установлены эпизоды злодеяний нацистов во время жестоких карательных операций на территории Могилевской области, которые сопровождались расстрелом мирных граждан и их угоном в рабство.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 июня в 13:00 мск.