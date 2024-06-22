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СК начал раскопки на месте массовых расстрелов в годы войны под Херсоном - РИА Новости, 22.06.2024
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11:25 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/raskopki-1954690322.html
СК начал раскопки на месте массовых расстрелов в годы войны под Херсоном
СК начал раскопки на месте массовых расстрелов в годы войны под Херсоном - РИА Новости, 22.06.2024
СК начал раскопки на месте массовых расстрелов в годы войны под Херсоном
Сотрудники Следственного комитета России совместно с добровольцами приступили к поисковым работам на месте массовых расстрелов немецко-фашистскими захватчиками... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T11:25
2024-06-22T11:25
россия
херсонская область
германия
следственный комитет россии (ск рф)
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ГЕНИЧЕСК, 22 июн - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России совместно с добровольцами приступили к поисковым работам на месте массовых расстрелов немецко-фашистскими захватчиками еврейского населения СССР в годы Великой Отечественной войны около города Геническ в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. Поисковые работы начаты на месте, известном в Геническе как "Противотанковый ров", где, по свидетельствам местных жителей и архивным данным, во время гитлеровской оккупации велись массовые казни советских граждан. "Так его начали называть после войны - "Противотанковый ров". А вообще - "Еврейское кладбище". Там евреев расстреливали", - рассказал местный житель и очевидец событий времен войны Иван Панкеев. По его словам, он хорошо помнит начало войны: немцы зашли в Геническ, промчались и выехали на Азовскую улицу. Гитлеровские войска заняли город и установили в нем оккупационную администрацию, сообщил он. "Мне шесть (лет было – ред.). Я все помню… Заходят оттуда, заводят... собак по двум сторонам, потом ссовцы в черном. Мы же дети, в окна заглядываем. Все в черном. И собаки", - говорит мужчина. По своим детским воспоминаниям он рассказал, что гитлеровцы выводили людей на расстрел регулярно по вечерам, жертв вели по одной из центральных улиц города. "И вот это мы уже засекали. Ну примерно полчаса проходило как повели людей, и слышим пулеметы", - говорит Панкеев. Он сообщил, что немецко-фашистские захватчики не жалели даже детей. Дети бегали к окопам смотреть на расстрелы. "Так говорят, (немец – ред.) берет дитя, подкидывает один, другой (немец – ред.) стреляет", - вспоминает мужчина. Как передает корреспондент РИА Новости, для определения вероятного места массового захоронения российские следователи обследовали местность с использованием георадара, который выявил, где изменен грунт. "Сегодня наши следователи совместно с добровольческими отрядами приступили к раскопкам… Как показывают архивные документы, глубина раскопок у нас шесть метров", - сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Херсонской области Евгения Щербакова. По мере обнаружения останков будут проводиться эксгумации и экспертизы. Все материалы приобщат к делу о геноциде советского народа гитлеровской Германией и ее союзниками в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20240621/itogi-1954644708.html
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россия, херсонская область , германия, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Херсонская область , Германия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал раскопки на месте массовых расстрелов в годы войны под Херсоном

СК начал раскопки на месте массовых расстрелов в годы войны в Херсонской области

© Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудники Следственного комитета на месте раскопок
Сотрудники Следственного комитета на месте раскопок
© Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудники Следственного комитета на месте раскопок . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 22 июн - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России совместно с добровольцами приступили к поисковым работам на месте массовых расстрелов немецко-фашистскими захватчиками еврейского населения СССР в годы Великой Отечественной войны около города Геническ в Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.
Поисковые работы начаты на месте, известном в Геническе как "Противотанковый ров", где, по свидетельствам местных жителей и архивным данным, во время гитлеровской оккупации велись массовые казни советских граждан.
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«
"Так его начали называть после войны - "Противотанковый ров". А вообще - "Еврейское кладбище". Там евреев расстреливали", - рассказал местный житель и очевидец событий времен войны Иван Панкеев.
По его словам, он хорошо помнит начало войны: немцы зашли в Геническ, промчались и выехали на Азовскую улицу. Гитлеровские войска заняли город и установили в нем оккупационную администрацию, сообщил он.
«
"Мне шесть (лет было – ред.). Я все помню… Заходят оттуда, заводят... собак по двум сторонам, потом ссовцы в черном. Мы же дети, в окна заглядываем. Все в черном. И собаки", - говорит мужчина.
По своим детским воспоминаниям он рассказал, что гитлеровцы выводили людей на расстрел регулярно по вечерам, жертв вели по одной из центральных улиц города.
«
"И вот это мы уже засекали. Ну примерно полчаса проходило как повели людей, и слышим пулеметы", - говорит Панкеев.
Он сообщил, что немецко-фашистские захватчики не жалели даже детей. Дети бегали к окопам смотреть на расстрелы. "Так говорят, (немец – ред.) берет дитя, подкидывает один, другой (немец – ред.) стреляет", - вспоминает мужчина.
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Как передает корреспондент РИА Новости, для определения вероятного места массового захоронения российские следователи обследовали местность с использованием георадара, который выявил, где изменен грунт.
«
"Сегодня наши следователи совместно с добровольческими отрядами приступили к раскопкам… Как показывают архивные документы, глубина раскопок у нас шесть метров", - сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Херсонской области Евгения Щербакова.
По мере обнаружения останков будут проводиться эксгумации и экспертизы. Все материалы приобщат к делу о геноциде советского народа гитлеровской Германией и ее союзниками в годы Великой Отечественной войны.
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