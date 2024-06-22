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Над Курской областью сбили шесть украинских ракет - РИА Новости, 22.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:24 22.06.2024 (обновлено: 17:37 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/rakety-1954733691.html
Над Курской областью сбили шесть украинских ракет
Над Курской областью сбили шесть украинских ракет - РИА Новости, 22.06.2024
Над Курской областью сбили шесть украинских ракет
Силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских ракет над Курской областью, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:24
2024-06-22T17:37
специальная военная операция на украине
курская область
украина
вооруженные силы украины
большесолдатский район
алексей смирнов (политик)
происшествия
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских ракет над Курской областью, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов."Наши защитники сбили шесть украинских ракет над Большесолдатским районом. Благодарю бойцов ПВО!" — написал он в Telegram-канале.Врио губернатора подчеркнул, что при обнаружении обломков снарядов следует, не приближаясь к ним, звонить на номер 112.Ранее в субботу системы ПВО сбили две украинские ракеты в Суджанском и Беловском районах Курской области.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказываются Белгородская, Курская и Брянская области, а также Крым.
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курская область
украина
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курская область, украина, вооруженные силы украины, большесолдатский район, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Большесолдатский район, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
Над Курской областью сбили шесть украинских ракет

Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил о сбитых ракетах над регионом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве
ЗРК Стрела-10 на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЗРК "Стрела-10" на боевом дежурстве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских ракет над Курской областью, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«
"Наши защитники сбили шесть украинских ракет над Большесолдатским районом. Благодарю бойцов ПВО!" — написал он в Telegram-канале.
Врио губернатора подчеркнул, что при обнаружении обломков снарядов следует, не приближаясь к ним, звонить на номер 112.
Ранее в субботу системы ПВО сбили две украинские ракеты в Суджанском и Беловском районах Курской области.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказываются Белгородская, Курская и Брянская области, а также Крым.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныБольшесолдатский районАлексей Смирнов (политик)Происшествия
 
 
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