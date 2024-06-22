https://ria.ru/20240622/rakety-1954733691.html

Над Курской областью сбили шесть украинских ракет

Над Курской областью сбили шесть украинских ракет - РИА Новости, 22.06.2024

Над Курской областью сбили шесть украинских ракет

Силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских ракет над Курской областью, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:24

2024-06-22T15:24

2024-06-22T17:37

специальная военная операция на украине

курская область

украина

вооруженные силы украины

большесолдатский район

алексей смирнов (политик)

происшествия

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили шесть украинских ракет над Курской областью, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов."Наши защитники сбили шесть украинских ракет над Большесолдатским районом. Благодарю бойцов ПВО!" — написал он в Telegram-канале.Врио губернатора подчеркнул, что при обнаружении обломков снарядов следует, не приближаясь к ним, звонить на номер 112.Ранее в субботу системы ПВО сбили две украинские ракеты в Суджанском и Беловском районах Курской области.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказываются Белгородская, Курская и Брянская области, а также Крым.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

большесолдатский район

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Наталья Макарова

курская область, украина, вооруженные силы украины, большесолдатский район, алексей смирнов (политик) , происшествия