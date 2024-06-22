https://ria.ru/20240622/rakety-1954715525.html

В Курской области ПВО сбила две украинские ракеты

В Курской области ПВО сбила две украинские ракеты - РИА Новости, 22.06.2024

В Курской области ПВО сбила две украинские ракеты

ПВО сбила две украинские ракеты в Суджанском и Беловском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:58

2024-06-22T13:58

2024-06-22T13:58

специальная военная операция на украине

беловский район

курская область

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ПВО сбила две украинские ракеты в Суджанском и Беловском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Сегодня в Суджанском и Беловском районах наши системы ПВО сбили две украинские ракеты. Благодарю наших защитников... Напоминаю, не сообщайте о местоположении наших установок ПВО, не снимайте их работу и не выкладывайте в интернет. От этого зависит безопасность наших военных и нас самих", - говорится в сообщении. Смирнов также подчеркнул, что система оповещения не сработала вовремя из-за DDoS-атаки на серверы.

https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html

беловский район

курская область

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беловский район, курская область, алексей смирнов (политик)