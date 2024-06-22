https://ria.ru/20240622/rakety-1954715525.html
В Курской области ПВО сбила две украинские ракеты
В Курской области ПВО сбила две украинские ракеты - РИА Новости, 22.06.2024
В Курской области ПВО сбила две украинские ракеты
ПВО сбила две украинские ракеты в Суджанском и Беловском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:58
2024-06-22T13:58
2024-06-22T13:58
специальная военная операция на украине
беловский район
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. ПВО сбила две украинские ракеты в Суджанском и Беловском районах Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. "Сегодня в Суджанском и Беловском районах наши системы ПВО сбили две украинские ракеты. Благодарю наших защитников... Напоминаю, не сообщайте о местоположении наших установок ПВО, не снимайте их работу и не выкладывайте в интернет. От этого зависит безопасность наших военных и нас самих", - говорится в сообщении. Смирнов также подчеркнул, что система оповещения не сработала вовремя из-за DDoS-атаки на серверы.
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
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беловский район, курская область, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Беловский район, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области ПВО сбила две украинские ракеты
В Суджанском и Беловском районах Курской области ПВО сбила две украинские ракеты