https://ria.ru/20240622/putin-1954704503.html
Путин на церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата
Путин на церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата - РИА Новости, 22.06.2024
Путин на церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата
Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:55
2024-06-22T12:55
2024-06-22T12:55
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата
Путин на церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата
2024-06-22T12:55
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PT5M48S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Путин на церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата
Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата.
2024-06-22T12:55
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PT5M48S
Президент России Владимир Путин на церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата.