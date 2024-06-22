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В Москве пройдет прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором News.ru
В Москве пройдет прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором News.ru - РИА Новости, 22.06.2024
В Москве пройдет прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором News.ru
Церемония прощания с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром, состоится 22 июня в 10.00 в Москве. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T00:18
2024-06-22T00:18
2024-06-22T00:18
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Церемония прощания с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром, состоится 22 июня в 10.00 в Москве. News.ru 16 июня сообщил, что его военный фотокорреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром. Церемония прощания начнется в 10.00 в зале ЦКБ Управления делами президента РФ по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25. Глава ДНР Денис Пушилин принес соболезнования родным и близким погибшего военного фотокорреспондента News.ru Никиты Цицаги, отметив, что Цицаги с марта 2022 года освещал события в ДНР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от профильных международных организаций, в первую очередь, ЮНЕСКО, незамедлительно осудить убийство военного корреспондента.
https://ria.ru/20240618/ivliev-1953810893.html
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Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ЮНЕСКО, В мире
В Москве пройдет прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором News.ru
В Москве пройдет прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором News.ru Цицаги