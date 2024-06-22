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В Москве пройдет прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором News.ru - РИА Новости, 22.06.2024
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00:18 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/proschanie-1954647459.html
В Москве пройдет прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором News.ru
В Москве пройдет прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором News.ru - РИА Новости, 22.06.2024
В Москве пройдет прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором News.ru
Церемония прощания с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром, состоится 22 июня в 10.00 в Москве. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T00:18
2024-06-22T00:18
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россия
донецкая народная республика
денис пушилин
мария захарова
вооруженные силы украины
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в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Церемония прощания с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром, состоится 22 июня в 10.00 в Москве. News.ru 16 июня сообщил, что его военный фотокорреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром. Церемония прощания начнется в 10.00 в зале ЦКБ Управления делами президента РФ по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25. Глава ДНР Денис Пушилин принес соболезнования родным и близким погибшего военного фотокорреспондента News.ru Никиты Цицаги, отметив, что Цицаги с марта 2022 года освещал события в ДНР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от профильных международных организаций, в первую очередь, ЮНЕСКО, незамедлительно осудить убийство военного корреспондента.
https://ria.ru/20240618/ivliev-1953810893.html
https://ria.ru/20240616/korrespondent-1953283512.html
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москва, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, мария захарова, вооруженные силы украины, юнеско, в мире
Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ЮНЕСКО, В мире
В Москве пройдет прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором News.ru

В Москве пройдет прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором News.ru Цицаги

© Фото : соцсети журналистаНикита Цицаги
Никита Цицаги - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : соцсети журналиста
Никита Цицаги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Церемония прощания с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром, состоится 22 июня в 10.00 в Москве.
News.ru 16 июня сообщил, что его военный фотокорреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром.
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18 июня, 20:58
Церемония прощания начнется в 10.00 в зале ЦКБ Управления делами президента РФ по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25.
Глава ДНР Денис Пушилин принес соболезнования родным и близким погибшего военного фотокорреспондента News.ru Никиты Цицаги, отметив, что Цицаги с марта 2022 года освещал события в ДНР.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва требует от профильных международных организаций, в первую очередь, ЮНЕСКО, незамедлительно осудить убийство военного корреспондента.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
МИД требует от международных организаций осудить убийство военкора News.ru
16 июня, 20:30
 
МоскваРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныЮНЕСКОВ мире
 
 
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