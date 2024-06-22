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Минобороны запустило проект о первых днях Великой Отечественной войны

Минобороны запустило проект о первых днях Великой Отечественной войны - РИА Новости, 22.06.2024

Минобороны запустило проект о первых днях Великой Отечественной войны

Министерство обороны РФ к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны запустило новый мультимедийный проект "Тот самый длинный день в году…", созданный на РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T00:08

2024-06-22T00:08

2024-06-22T00:36

ссср

россия

германия

андрей еременко

андрей данилов

александр авдеев (дипломат)

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МОСКВА, 22 июн РИА Новости. Министерство обороны РФ к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны запустило новый мультимедийный проект "Тот самый длинный день в году…", созданный на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива военного ведомства, и рассказывающих о героических действиях Красной Армии в первые дни войны. Документы, представленные в проекте, были подготовлены в ходе обобщения опыта начального периода войны Генеральным штабом Вооруженных Сил СССР в 1953 году и ранее не были представлены широкой общественности. В новом разделе опубликованы архивные материалы с описанием и анализом боевых действий от первого лица, от командиров частей, соединений и объединений Красной Армии и рассекреченные показания немецких пленных генералов о стратегическом развертывании вооруженных сил Германии в 1941 году, а также наградные листы и личные дела советских летчиков, совершивших первые воздушные тараны самолетов и наземной техники противника, выписки из журналов боевых действий, оперсводки штабов. Воспоминания маршала Еременко В рамках проекта приведены выдержки из рассекреченной рукописи будущего маршала Советского Союза Андрея Ерёменко, который с 30 июня по 2 июля 1941 года командовал войсками Западного фронта. "22 июня вдруг в 12 часов мне звонит по телефону т.Смирнов (генерал-лейтенант, начальник штаба Дальневосточного фронта) и сообщает потрясающую вещь. Дословно он передал следующее: "Немцы с утра 22 июня начали бомбить наши города". После этого мне стало совершенно ясно, зачем меня вызывают в Москву", – писал в своих воспоминаниях генерал-лейтенант Ерёменко. Прибыв по указанию Ставки 28 июня в Москву, Ерёменко узнал, что его предшественник – командующий войсками Западного фронта генерал армии Дмитрий Павлов – отстранен из-за полного поражения весьма мощной красноармейской группировки и сдачи Минска врагу. Надо было принимать экстренные меры по исправлению ситуации на центральном направлении. Задачи Ерёменко в столице поставил народный комиссар обороны СССР, маршал Советского Союза Семен Тимошенко. "Он ознакомил меня с обстановкой, из которой я увидел, что на Западном фронте исключительно тяжелое положение. Он выразил страшное недовольство Павловым. По тону разговора, хотя внешне он и был спокойным, я чувствовал волнение Тимошенко и беспокойство за фронт. Но я еще не знал цели своего приезда. В конце разговора при изучении обстановки он мне сообщил, что я решением Правительства назначен командующим Западным фронтом, и тут же вручил мне предписание и удостоверение", – вспоминал Ерёменко. До прихода Ерёменко на Западном фронте все складывалось как нельзя хуже. Стратегическая инициатива прочно удерживалась противником. Войска фронта постоянно со значительными потерями отступали, резко упала боеготовность личного состава, потеряна управляемость войск. Среди германских генералов на белорусском театре военных действий наиболее преуспел Гейнц Гудериан, имевший в Третьем рейхе репутацию мастера танковых сражений. Возглавив командование фронтом, Ерёменко особое внимание уделил тактике воздушного боя. Чтобы добиться господства в воздухе он предложить применять ту немногочисленную оставшуюся авиацию на двух направлениях фронта поочередно: в первую половину дня – на Бобруйском направлении, во вторую – на Борисовском. Вторая цель была – нанести удар по танковой армии Гудериана с тем, чтобы ее задержать. Данное тактическое решение впоследствии принесло свои плоды. "Сколько было восторга и радости среди населения и войск, когда наши истребители встретили над Могилёвым шесть "Юнкерсов", пять из них в течение одной минуты были сбиты на глазах всего населения города... В результате такой тактики за два дня было уничтожено 120 самолетов противника. Это было первое, по сути, поражение, нанесенное противнику. Когда я донес об этом в Москву, то меня переспросили по телефону, не ошибся ли я. Сам Жуков об этом говорил, будучи начальником Генштаба", - писал Ерёменко. "Нужно только хорошо организовать дело, а наши люди – это золото, сделают все, только руководить ими умело и создать выгодную обстановку для их действий", - отмечал военачальник. Кроме того, благодаря усилиям Ерёменко на территории Белоруссии была развернута работа по организации партизанских отрядов. Командование Западного фронта инструктировало новобранцев, одевало, вооружало винтовками, гранатами и ручными пулеметами. Уже к 30 июня 1941-го было создано 30 партизанских отрядов. Это положило начало партизанскому движению. Задачи отрядам поставил Военный совет фронта. На Бобруйском и Минском направлениях им предстояло сжигать самолеты на вражеских аэродромах, истреблять летчиков, разрушать железнодорожное полотно, взрывать мосты и склады. Сейчас также обнародованы материалы Военно-исторического управления Главного Военно-научного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, Высшего военно-педагогического института имени Калинина, обобщающие опыт и воспоминания других непосредственных участников событий начального периода Великой Отечественной войны: генерал-полковника Василия Попова, генерал-лейтенанта Григория Ревуненкова, генерал-майоров Федора Смехотворова, Михаила Зашибалова, Николая Полянского. Особый героизм летчиков Несмотря на всю трагичность первых дней Великой Отечественной войны, бойцы и командиры Красной Армии старались не терять боевого духа. Они массово проявляли исключительное мужество, стойкость, самоотверженность. В это тяжелейшее время они, оказывая упорное сопротивление немецко-фашистским захватчикам, совершили множество подвигов, которые сохранены в донесениях и наградных материалах. Особый героизм в первые дни Великой Отечественной войны проявили советские летчики. В первый же день войны немецкие летчики столкнулись с таким приемом, как воздушный таран. Советские летчики не только уничтожали таранами наиболее подготовленные экипажи люфтваффе, но и сбивали спесь с остальных, которые становились свидетелями катастроф. Большинство героев подобных схваток погибали вместе с их самолетами. Одним них был заместитель командира эскадрильи 43-го ближнебомбардировочного авиационного полка капитан Александр Авдеев. "Заместитель командира эскадрильи 43-го ЛБАП капитан Авдеев А.Н. - подлинный Герой Социалистической Родины, 25 июня 1941 года при уничтожении прорвавшихся мотомехчастей противника в районе Ошмяны, не считаясь со своей жизнью, беспощадно громил врага бомбардировочным и пулеметным огнем, в этот день тов. Авдеев А.Н. геройски погиб от зенитной артиллерии противника. Будучи подбитым огнем противника, не имея возможности довести самолет на свою территорию, капитан Авдеев А.Н. умышленно своим самолетом ударяется в танк противника и зажигает его. Всего совершил 10 боевых вылетов. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза", – указывается в наградном листе на Авдеева. Около 10 утра 22 июня 1941-го вблизи аэродрома Черлены (в 45 километрах от белорусского города Лида) подвиг совершил заместитель командира 1-й эскадрильи по политической части 127-го истребительного авиационного полка (11-я смешанная авиационная дивизия, Западный особый военный округ) батальонный комиссар Андрей Данилов. В первом бою ему удалось сбить немецкий самолет. Потом последовала череда новых воздушных схваток. При отражении налета на аэродром 16-го скоростного бомбардировочного авиационного полка бомбардировочной группы противника Данилов, получивший несколько пулевых ранений, совершил таран вражеского Me-110 и сбил его. Несмотря на поврежденный самолет, он сумел благополучно посадить его у деревни Черлены Скидельского района. Некоторое время считалось, что старший политрук Данилов погиб. 8 июля 1941 года вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении его орденом Ленина (посмертно). Награду выжившему герою вручили после длительного лечения в госпитале. Гвардии подполковник Данилов прошел всю войну, завершив ее в поверженном Берлине в должности командира авиационного полка. За время войны совершил 134 боевых вылета, в воздушных боях сбил девять самолетов противника лично и один – в составе группы. Данилов - единственный, кто дожил до Победы из всех летчиков, совершивших воздушный таран в первый день Великой Отечественной войны. Признания пленных немецких генералов В новом историческом разделе на сайте Минобороны России также опубликованы опросы немецких пленных генералов о стратегическом развертывании вооруженных сил Германии в 1941 году. "Решающее значение для всего стратегического сосредоточения и развертывания имел момент неожиданности: ему было подчинено все, что было связано со сосредоточением и развертыванием немецких войск", - рассказывал генерал артиллерии германской армии, командующий обороной и последний комендант Берлина Гельмут Вейдлинг. По его словам, на приграничной полосе глубиной 15–20 километров не должно было производиться никаких изменений в дислокации частей, строительстве укреплений и прочем, "дабы не дать противнику возможности заподозрить подготовку к наступлению". Войска, которые в течение последних месяцев несли охрану границы, должны были оставаться в прежнем составе, независимо от того, были ли это пехотные дивизии, полицейские соединения и т.п. "Войска, предназначенные для наступления, для производства прорыва все ближе и ближе подтягивались к пограничной полосе, которую я условно назову "первой зоной". Войска наступления могли производить в "первой зоне" необходимую рекогносцировку дорог, района исходных позиций, наблюдательных пунктов огневых позиций и т.п. только отдельными группами возможно меньшего состава, при соблюдении возможно более тщательной маскировки. Противник ни в коем случае не должен был подозревать о прибытии каких бы то ни было подкреплений в пограничную зону", - отмечал Вейдлинг. Только в ночь перед наступлением пехотные дивизии вермахта, которые должны были идти в первой волне прорыва, перешли из "второй зоны" на заранее разведанный район исходных позиций "первой зоны". "Таким же образом выдвинулось вперед тяжелое оружие, приданное пехотным дивизиям для производства прорыва. Его позиции также были заранее разведаны самым тщательным образом, и все исходные данные для стрельбы заранее подготовлены", - показал Вейдлинг. "Танковые дивизии, которые сосредотачивались и развертывались в "третьей зоне" должны были двигаться вперед только по получении известия о том, что прорыв пехотных дивизий через систему укрепленных линий противника увенчался успехом. Часть этих танковых дивизий уже в первой половине первого дня наступления была переведена из "третьей зоны" во "вторую", - признавался он. Публикация рассекреченных документов о начале Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны РФ направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа.

https://ria.ru/20240506/plen-1944179940.html

https://ria.ru/20240621/arkhivy-1954407034.html

https://ria.ru/20240127/dokumenty-1923786567.html

https://ria.ru/20231009/kavkaz-1901375553.html

https://ria.ru/20240508/knigi-1944551122.html

https://ria.ru/20240621/arkhivy-1954407034.html

https://ria.ru/20240601/rossiya-1949878594.html

https://ria.ru/20240313/kgb-1932617906.html

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ссср, россия, германия, андрей еременко, андрей данилов, александр авдеев (дипломат)