https://ria.ru/20240622/prestupleniya-1954699122.html
Бастрыкин: СК работает над раскрытием преступлений нацистов в годы войны
Бастрыкин: СК работает над раскрытием преступлений нацистов в годы войны - РИА Новости, 22.06.2024
Бастрыкин: СК работает над раскрытием преступлений нацистов в годы войны
Российские следователи системно работают над раскрытием преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении советских граждан, сообщил в... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:16
2024-06-22T12:16
2024-06-22T12:16
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российские следователи системно работают над раскрытием преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении советских граждан, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Несмотря на то, что по итогам Нюрнбергского процесса за совершение военных преступлений были осуждены главные военные преступники, оставались и другие злодеяния нацистов, о которых ранее не было известно. В СК России для расследования обстоятельств этих преступлений ведется системная работа по всей стране", - сказал он. Глава ведомства уточнил, что для расследования таких преступлений в СК было создано специальное подразделение – управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма. "Следствием изучаются данные рассекреченных архивов, останки людей и вещественные доказательства, которые находят в ходе раскопок. Назначаются необходимые судебные экспертизы, ведется идентификация жертв, устанавливается местонахождение их родственников, анализируется большой массив документов, выявляются и допрашиваются свидетели, направляются запросы о правовой помощи в другие страны", - добавил председатель СК РФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 июня в 13:00 мск.
https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html
https://ria.ru/20240622/bastrykin-1954656980.html
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Бастрыкин: СК работает над раскрытием преступлений нацистов в годы войны
Глава СК: идет работа над раскрытием преступлений немецко-фашистских захватчиков