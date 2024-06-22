https://ria.ru/20240622/prestupleniya-1954699122.html

Бастрыкин: СК работает над раскрытием преступлений нацистов в годы войны

Бастрыкин: СК работает над раскрытием преступлений нацистов в годы войны - РИА Новости, 22.06.2024

Бастрыкин: СК работает над раскрытием преступлений нацистов в годы войны

Российские следователи системно работают над раскрытием преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении советских граждан, сообщил в... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T12:16

2024-06-22T12:16

2024-06-22T12:16

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Российские следователи системно работают над раскрытием преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в отношении советских граждан, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "Несмотря на то, что по итогам Нюрнбергского процесса за совершение военных преступлений были осуждены главные военные преступники, оставались и другие злодеяния нацистов, о которых ранее не было известно. В СК России для расследования обстоятельств этих преступлений ведется системная работа по всей стране", - сказал он. Глава ведомства уточнил, что для расследования таких преступлений в СК было создано специальное подразделение – управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма. "Следствием изучаются данные рассекреченных архивов, останки людей и вещественные доказательства, которые находят в ходе раскопок. Назначаются необходимые судебные экспертизы, ведется идентификация жертв, устанавливается местонахождение их родственников, анализируется большой массив документов, выявляются и допрашиваются свидетели, направляются запросы о правовой помощи в другие страны", - добавил председатель СК РФ. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 22 июня в 13:00 мск.

https://ria.ru/20240622/den-pamyati-i-skorbi-1954211060.html

https://ria.ru/20240622/bastrykin-1954656980.html

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия