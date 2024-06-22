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В Пензенской области при пожаре в доме спасли шестерых детей
В Пензенской области при пожаре в доме спасли шестерых детей - РИА Новости, 22.06.2024
В Пензенской области при пожаре в доме спасли шестерых детей
Шестеро детей спасены при пожаре в частном доме в Бессоновском районе Пензенской области, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T19:12
2024-06-22T19:12
2024-06-22T19:15
происшествия
бессоновский район
пензенская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 22 июн - РИА Новости. Шестеро детей спасены при пожаре в частном доме в Бессоновском районе Пензенской области, сообщил региональный главк МЧС в Telegram-канале. "Шестеро несовершеннолетних детей спасены на пожаре в селе Кроптово... Соседи, увидев пожар, помогли ребятам выбраться через окно до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Выход из дома уже был отрезан огнем. В момент пожара дети находились дома одни... Огнеборцы МЧС России оперативно ликвидировали горение дома и надворных построек на площади 70 квадратных метров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время на месте пожара работают дознаватели. На видео, опубликованном главком, запечатлено, что деревянный дом сгорел почти полностью, также огнем уничтожены надворные постройки.
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происшествия, бессоновский район, пензенская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Бессоновский район, Пензенская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензенской области при пожаре в доме спасли шестерых детей
В Пензенской области при пожаре в частном доме спасли шестерых детей