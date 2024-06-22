https://ria.ru/20240622/popytki-1954728201.html

В Белоруссии заявили о попытках извне навязать молодежи идеи неонацизма

В Белоруссии заявили о попытках извне навязать молодежи идеи неонацизма - РИА Новости, 22.06.2024

В Белоруссии заявили о попытках извне навязать молодежи идеи неонацизма

Министр образования Белоруссии Андрей Иванец заявил, что есть попытки навязать молодежи извне идеи неонацизма. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:55

2024-06-22T14:55

2024-06-22T14:55

белоруссия

россия

брест

дмитрий мезенцев

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БРЕСТ, 22 июн – РИА Новости. Министр образования Белоруссии Андрей Иванец заявил, что есть попытки навязать молодежи извне идеи неонацизма. "Мы не должны самоуспокаиваться, потому что мы видим, что идеи фашизма, неонацизма не искоренены, несмотря на то, что сегодня мы с гордостью говорим, что на территории Беларуси борьба (в годы Великой Отечественной войны – ред.) была по-настоящему всенародной… Все равно мы видим, что такие идеи нам пытаются навязать извне", - сказал Иванец во время презентации в Бресте новой книги "Операция "Багратион" из издательского проекта Союзного государства. Министр обратил внимание, что в белорусских учреждениях образования проводится большая работа, направленная на сохранение памяти о событиях и популяризацию темы подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. "Не могу не отметить важность той работы, которую мы проводим в образовательной сфере совместно с генеральной прокуратурой (Белоруссии – ред.). С прошлого учебного года мы внедрили в учебный процесс учебное пособие о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Оно предназначено для учащихся с 1 по 11 классы. В нем самые последние данные, полученные в рамках расследования уголовного дела (о геноциде белорусского народа в годы ВОВ – ред.)", - сказал Иванец. В этой связи госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев обратил внимание на важность системной работы в СГ с педагогами, которые в последующем будут популяризировать тему сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. "Давайте подумаем о том, чтобы этот разговор… был толчком к разговору с педагогами", - сказал госсекретарь. Он предложил осенью организовать встречу методистов, представителей и руководителей сферы образования различных уровней Белоруссии и России для обсуждения данной темы. Мезенцев подчеркнул, что "отчетничество здесь недопустимо", ведь чем больше лет отделяет от событий Второй мировой войны, тем сложнее разговаривать на эту тему с молодежью. При этом госсекретарь заметил, что в сентябре-октябре в Сочи планируется провести встречу молодых ученых и педагогов, на которой можно было бы поднять и данную тему – о том, как вести разговор с молодежью об истории ВОВ. Мезенцев высказался за то, чтобы при поддержке Союзного государства снимались художественные фильмы и сериалы, документальные ленты о событиях Великой Отечественной войны, заказчиком таких работ мог бы выступать постком СГ.

https://ria.ru/20240621/itogi-1954644708.html

https://ria.ru/20231213/ukraina-1915504865.html

белоруссия

россия

брест

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белоруссия, россия, брест, дмитрий мезенцев