В Белоруссии заявили о попытках извне навязать молодежи идеи неонацизма
Минобрнауки Белоруссии: есть попытки извне навязать молодежи идеи неонацизма
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Молодые люди на проспекте Независимости в Минске. Архивное фото
БРЕСТ, 22 июн – РИА Новости. Министр образования Белоруссии Андрей Иванец заявил, что есть попытки навязать молодежи извне идеи неонацизма.
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"Мы не должны самоуспокаиваться, потому что мы видим, что идеи фашизма, неонацизма не искоренены, несмотря на то, что сегодня мы с гордостью говорим, что на территории Беларуси борьба (в годы Великой Отечественной войны – ред.) была по-настоящему всенародной… Все равно мы видим, что такие идеи нам пытаются навязать извне", - сказал Иванец во время презентации в Бресте новой книги "Операция "Багратион" из издательского проекта Союзного государства.
Министр обратил внимание, что в белорусских учреждениях образования проводится большая работа, направленная на сохранение памяти о событиях и популяризацию темы подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. "Не могу не отметить важность той работы, которую мы проводим в образовательной сфере совместно с генеральной прокуратурой (Белоруссии – ред.). С прошлого учебного года мы внедрили в учебный процесс учебное пособие о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Оно предназначено для учащихся с 1 по 11 классы. В нем самые последние данные, полученные в рамках расследования уголовного дела (о геноциде белорусского народа в годы ВОВ – ред.)", - сказал Иванец.
В этой связи госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев обратил внимание на важность системной работы в СГ с педагогами, которые в последующем будут популяризировать тему сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне. "Давайте подумаем о том, чтобы этот разговор… был толчком к разговору с педагогами", - сказал госсекретарь.
Он предложил осенью организовать встречу методистов, представителей и руководителей сферы образования различных уровней Белоруссии и России для обсуждения данной темы. Мезенцев подчеркнул, что "отчетничество здесь недопустимо", ведь чем больше лет отделяет от событий Второй мировой войны, тем сложнее разговаривать на эту тему с молодежью. При этом госсекретарь заметил, что в сентябре-октябре в Сочи планируется провести встречу молодых ученых и педагогов, на которой можно было бы поднять и данную тему – о том, как вести разговор с молодежью об истории ВОВ.
Мезенцев высказался за то, чтобы при поддержке Союзного государства снимались художественные фильмы и сериалы, документальные ленты о событиях Великой Отечественной войны, заказчиком таких работ мог бы выступать постком СГ.
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