https://ria.ru/20240622/pogoda-1954667816.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 22.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T08:59
2024-06-22T08:59
2024-06-22T08:59
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. В столице плюс 21-23, в Подмосковье от 20 до 25 градусов тепла", - рассказал Леус. Он добавил, что сохранится довольно плотный ветер, в субботу он будет северо-западный и дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало, оно будет немного ниже нормы, в середине дня барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве в субботу ожидается переменная облачность и до 23 градусов тепла