https://ria.ru/20240622/pogoda-1954667816.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 22.06.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T08:59

2024-06-22T08:59

2024-06-22T08:59

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

экология в россии

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. В столице плюс 21-23, в Подмосковье от 20 до 25 градусов тепла", - рассказал Леус. Он добавил, что сохранится довольно плотный ветер, в субботу он будет северо-западный и дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало, оно будет немного ниже нормы, в середине дня барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937212290.html

москва

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии