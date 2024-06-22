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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 22.06.2024
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08:59 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/pogoda-1954667816.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 22.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T08:59
2024-06-22T08:59
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. В столице плюс 21-23, в Подмосковье от 20 до 25 градусов тепла", - рассказал Леус. Он добавил, что сохранится довольно плотный ветер, в субботу он будет северо-западный и дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало, оно будет немного ниже нормы, в середине дня барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Экология в России
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидается переменная облачность и до 23 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдых горожан на Никольской улице в Москве
Отдых горожан на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдых горожан на Никольской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидается в Москве субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. В столице плюс 21-23, в Подмосковье от 20 до 25 градусов тепла", - рассказал Леус.
Он добавил, что сохранится довольно плотный ветер, в субботу он будет северо-западный и дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление изменится мало, оно будет немного ниже нормы, в середине дня барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЭкология в России
 
 
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