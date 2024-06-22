https://ria.ru/20240622/pogoda-1954654189.html
Москвичам пообещали хорошую погоду на выходных
Москвичам пообещали хорошую погоду на выходных - РИА Новости, 22.06.2024
Москвичам пообещали хорошую погоду на выходных
Погода на выходных в Москве будет малооблачной, воздух прогреется до плюс 20-24 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T03:37
2024-06-22T03:37
2024-06-22T03:37
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Погода на выходных в Москве будет малооблачной, воздух прогреется до плюс 20-24 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В субботу замечательная погода. Она будет резко контрастировать с той, которая была в течение рабочей недели. Фронт прошёл, погода будет малооблачной… дневные температуры в субботу 20-24 градуса. В воскресенье всё то же самое", - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html
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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам пообещали хорошую погоду на выходных
Вильфанд: на выходных в Москве будет до плюс 20-24 градусов тепла