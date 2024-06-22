https://ria.ru/20240622/pogibshie-1954758514.html

Очевидец рассказал о гибели сотрудников стройфирмы в Донецке при обстреле

Очевидец рассказал о гибели сотрудников стройфирмы в Донецке при обстреле - РИА Новости, 22.06.2024

Очевидец рассказал о гибели сотрудников стройфирмы в Донецке при обстреле

Трое погибших при утреннем обстреле Буденовского района Донецка получили смертельные ранения при повторном обстреле, который произошел уже после того как они... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T17:55

2024-06-22T17:55

2024-06-22T18:33

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк

буденновский район

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Трое погибших при утреннем обстреле Буденовского района Донецка получили смертельные ранения при повторном обстреле, который произошел уже после того как они вышли из укрытия, сообщил РИА Новости коллега погибших Владимир. "Гражданский объект, строительная фирма. Три прилета было. Два - был взрыв - они еще спаслись, спрятались, а третий, часа через полтора... Их троих всех положило", - рассказал РИА Новости строитель Владимир, который пришел сменить погибших коллег. Как передает корреспондент РИА Новости, на место гибели погибших сотрудников предприятия родственники и коллеги уже принесли венки. Как ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин, в результате массированного обстрела Донецка в Буденновском районе города погибло три сотрудника строительной фирмы. По его словам, при обстреле ВСУ впервые применили ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью (644 куммулятивно-осколочных суббоеприпаса М-77).

https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html

донецкая народная республика

донецк

буденновский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк, буденновский район, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), денис пушилин, вооруженные силы украины