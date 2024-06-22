https://ria.ru/20240622/pogibshie-1954758514.html
Очевидец рассказал о гибели сотрудников стройфирмы в Донецке при обстреле
Очевидец рассказал о гибели сотрудников стройфирмы в Донецке при обстреле - РИА Новости, 22.06.2024
Очевидец рассказал о гибели сотрудников стройфирмы в Донецке при обстреле
Трое погибших при утреннем обстреле Буденовского района Донецка получили смертельные ранения при повторном обстреле, который произошел уже после того как они... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:55
2024-06-22T17:55
2024-06-22T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
буденновский район
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Трое погибших при утреннем обстреле Буденовского района Донецка получили смертельные ранения при повторном обстреле, который произошел уже после того как они вышли из укрытия, сообщил РИА Новости коллега погибших Владимир. "Гражданский объект, строительная фирма. Три прилета было. Два - был взрыв - они еще спаслись, спрятались, а третий, часа через полтора... Их троих всех положило", - рассказал РИА Новости строитель Владимир, который пришел сменить погибших коллег. Как передает корреспондент РИА Новости, на место гибели погибших сотрудников предприятия родственники и коллеги уже принесли венки. Как ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин, в результате массированного обстрела Донецка в Буденновском районе города погибло три сотрудника строительной фирмы. По его словам, при обстреле ВСУ впервые применили ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью (644 куммулятивно-осколочных суббоеприпаса М-77).
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Очевидец рассказал о гибели сотрудников стройфирмы в Донецке при обстреле
Очевидец: три сотрудника стройфирмы в Донецке погибли от повторного обстрела