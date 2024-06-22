Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал о гибели сотрудников стройфирмы в Донецке при обстреле - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 22.06.2024 (обновлено: 18:33 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/pogibshie-1954758514.html
Очевидец рассказал о гибели сотрудников стройфирмы в Донецке при обстреле
Очевидец рассказал о гибели сотрудников стройфирмы в Донецке при обстреле - РИА Новости, 22.06.2024
Очевидец рассказал о гибели сотрудников стройфирмы в Донецке при обстреле
Трое погибших при утреннем обстреле Буденовского района Донецка получили смертельные ранения при повторном обстреле, который произошел уже после того как они... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T17:55
2024-06-22T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
буденновский район
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954763626_2:0:846:475_1920x0_80_0_0_2c43adc634a8d86fa9fea2b11bc3d812.jpg
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Трое погибших при утреннем обстреле Буденовского района Донецка получили смертельные ранения при повторном обстреле, который произошел уже после того как они вышли из укрытия, сообщил РИА Новости коллега погибших Владимир. "Гражданский объект, строительная фирма. Три прилета было. Два - был взрыв - они еще спаслись, спрятались, а третий, часа через полтора... Их троих всех положило", - рассказал РИА Новости строитель Владимир, который пришел сменить погибших коллег. Как передает корреспондент РИА Новости, на место гибели погибших сотрудников предприятия родственники и коллеги уже принесли венки. Как ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин, в результате массированного обстрела Донецка в Буденновском районе города погибло три сотрудника строительной фирмы. По его словам, при обстреле ВСУ впервые применили ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью (644 куммулятивно-осколочных суббоеприпаса М-77).
https://ria.ru/20240607/peskov-1951298719.html
донецкая народная республика
донецк
буденновский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954763626_108:0:741:475_1920x0_80_0_0_8b09245ac73238f8d6926a1b985e3e0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк, буденновский район, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Буденновский район, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Очевидец рассказал о гибели сотрудников стройфирмы в Донецке при обстреле

Очевидец: три сотрудника стройфирмы в Донецке погибли от повторного обстрела

© РИА НовостиПоследствия обстрела Буденовского района Донецка. 22 июня 2024
Последствия обстрела Буденовского района Донецка. 22 июня 2024
© РИА Новости
Последствия обстрела Буденовского района Донецка. 22 июня 2024
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Трое погибших при утреннем обстреле Буденовского района Донецка получили смертельные ранения при повторном обстреле, который произошел уже после того как они вышли из укрытия, сообщил РИА Новости коллега погибших Владимир.
«
"Гражданский объект, строительная фирма. Три прилета было. Два - был взрыв - они еще спаслись, спрятались, а третий, часа через полтора... Их троих всех положило", - рассказал РИА Новости строитель Владимир, который пришел сменить погибших коллег.
Как передает корреспондент РИА Новости, на место гибели погибших сотрудников предприятия родственники и коллеги уже принесли венки.
Как ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин, в результате массированного обстрела Донецка в Буденновском районе города погибло три сотрудника строительной фирмы. По его словам, при обстреле ВСУ впервые применили ракеты М26 к РСЗО HIMARS с кассетной боевой частью (644 куммулятивно-осколочных суббоеприпаса М-77).
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Пескову задали вопрос о возможном ударе по недружественным странам
7 июня, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкБуденновский районВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Денис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала