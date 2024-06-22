https://ria.ru/20240622/peremirie-1954769305.html

Ереван предложил Баку вместе расследовать нарушения перемирия

Ереван предложил Баку вместе расследовать нарушения перемирия - РИА Новости, 22.06.2024

Ереван предложил Баку вместе расследовать нарушения перемирия

Аппарат премьер-министра Армении предложил по дипломатическим каналам аппарату президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T19:12

2024-06-22T19:12

2024-06-22T19:12

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армения

азербайджан

ереван

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ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Аппарат премьер-министра Армении предложил по дипломатическим каналам аппарату президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев нарушений режима прекращения огня, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. В заявлении отмечается, что в последнее время министерство обороны Азербайджана регулярно распространяет информацию о нарушениях режима прекращения огня подразделениями минобороны Армении. "Несмотря на то, что министерство обороны Армении опровергло все эти обвинения, Азербайджан продолжает распространять подобную информацию. Аппарат премьер-министра Армении предложил по дипломатическим каналам аппарату президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев нарушений режима прекращения огня. Аппарат премьер-министра Армении предлагает начать работы по запуску этого механизма", - говорится в заявлении, текст которого опубликован в Telegram-канале армянского правительства.

https://ria.ru/20240518/zhiteli-1946924034.html

армения

азербайджан

ереван

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, армения, азербайджан, ереван