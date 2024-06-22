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Ереван предложил Баку вместе расследовать нарушения перемирия - РИА Новости, 22.06.2024
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19:12 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/peremirie-1954769305.html
Ереван предложил Баку вместе расследовать нарушения перемирия
Ереван предложил Баку вместе расследовать нарушения перемирия - РИА Новости, 22.06.2024
Ереван предложил Баку вместе расследовать нарушения перемирия
Аппарат премьер-министра Армении предложил по дипломатическим каналам аппарату президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T19:12
2024-06-22T19:12
в мире
армения
азербайджан
ереван
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ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Аппарат премьер-министра Армении предложил по дипломатическим каналам аппарату президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев нарушений режима прекращения огня, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. В заявлении отмечается, что в последнее время министерство обороны Азербайджана регулярно распространяет информацию о нарушениях режима прекращения огня подразделениями минобороны Армении. "Несмотря на то, что министерство обороны Армении опровергло все эти обвинения, Азербайджан продолжает распространять подобную информацию. Аппарат премьер-министра Армении предложил по дипломатическим каналам аппарату президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев нарушений режима прекращения огня. Аппарат премьер-министра Армении предлагает начать работы по запуску этого механизма", - говорится в заявлении, текст которого опубликован в Telegram-канале армянского правительства.
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в мире, армения, азербайджан, ереван
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван
Ереван предложил Баку вместе расследовать нарушения перемирия

Ереван предложил Баку создать механизм расследования нарушений перемирия

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Аппарат премьер-министра Армении предложил по дипломатическим каналам аппарату президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев нарушений режима прекращения огня, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
В заявлении отмечается, что в последнее время министерство обороны Азербайджана регулярно распространяет информацию о нарушениях режима прекращения огня подразделениями минобороны Армении.
"Несмотря на то, что министерство обороны Армении опровергло все эти обвинения, Азербайджан продолжает распространять подобную информацию. Аппарат премьер-министра Армении предложил по дипломатическим каналам аппарату президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев нарушений режима прекращения огня. Аппарат премьер-министра Армении предлагает начать работы по запуску этого механизма", - говорится в заявлении, текст которого опубликован в Telegram-канале армянского правительства.
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