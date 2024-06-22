https://ria.ru/20240622/peremirie-1954769305.html
Ереван предложил Баку вместе расследовать нарушения перемирия
Ереван предложил Баку вместе расследовать нарушения перемирия - РИА Новости, 22.06.2024
Ереван предложил Баку вместе расследовать нарушения перемирия
Аппарат премьер-министра Армении предложил по дипломатическим каналам аппарату президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T19:12
2024-06-22T19:12
2024-06-22T19:12
в мире
армения
азербайджан
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg
ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Аппарат премьер-министра Армении предложил по дипломатическим каналам аппарату президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев нарушений режима прекращения огня, сообщили в пресс-службе армянского кабмина. В заявлении отмечается, что в последнее время министерство обороны Азербайджана регулярно распространяет информацию о нарушениях режима прекращения огня подразделениями минобороны Армении. "Несмотря на то, что министерство обороны Армении опровергло все эти обвинения, Азербайджан продолжает распространять подобную информацию. Аппарат премьер-министра Армении предложил по дипломатическим каналам аппарату президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев нарушений режима прекращения огня. Аппарат премьер-министра Армении предлагает начать работы по запуску этого механизма", - говорится в заявлении, текст которого опубликован в Telegram-канале армянского правительства.
https://ria.ru/20240518/zhiteli-1946924034.html
армения
азербайджан
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_325:162:1709:1200_1920x0_80_0_0_20eb09202705dc43128f5cd1d4c87579.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, ереван
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван
Ереван предложил Баку вместе расследовать нарушения перемирия
Ереван предложил Баку создать механизм расследования нарушений перемирия