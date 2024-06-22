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Запад пытался переиначить историческое образование, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.06.2024
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10:36 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/patrushev-1954681654.html
Запад пытался переиначить историческое образование, заявил Патрушев
Запад пытался переиначить историческое образование, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.06.2024
Запад пытался переиначить историческое образование, заявил Патрушев
Запад в течение многих лет пытался переиначить историческое образование в России, убрав из школьных учебников сведения о героизме народа СССР в Великую... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:36
2024-06-22T10:36
россия
ссср
европа
николай патрушев
политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Запад в течение многих лет пытался переиначить историческое образование в России, убрав из школьных учебников сведения о героизме народа СССР в Великую Отечественную войну, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала "Национальная оборона". "Под видом совместных научных исследований и международной образовательной деятельности западники на протяжении многих лет пытались полностью переформатировать историческое образование в Российской Федерации, удаляя из школьных учебников основополагающие знания о героизме советского народа", - написал Патрушев. По его словам, дегероизация солдат и офицеров Советской армии сопровождалась восхвалением предателей и попытками "переосмыслить" решения Нюрнбергского процесса. "Правда о зверствах фашистов замалчивалась западной пропагандой на протяжении десятилетий. Не обошла эта тенденция стороной и Россию — в нашей стране подросло поколение, учившееся на "соросовских" учебниках истории, где трагедия Великой Отечественной войны и подвиг советского народа показаны мельком, а роль Европы, объединившейся с милитаристской Японией для нападения на СССР, последовательно обелялась", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html
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россия, ссср, европа, николай патрушев, политика
Россия, СССР, Европа, Николай Патрушев, Политика
Запад пытался переиначить историческое образование, заявил Патрушев

Патрушев: Запад долго пытался переиначить историческое образование в России

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Запад в течение многих лет пытался переиначить историческое образование в России, убрав из школьных учебников сведения о героизме народа СССР в Великую Отечественную войну, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала "Национальная оборона".
"Под видом совместных научных исследований и международной образовательной деятельности западники на протяжении многих лет пытались полностью переформатировать историческое образование в Российской Федерации, удаляя из школьных учебников основополагающие знания о героизме советского народа", - написал Патрушев.
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По его словам, дегероизация солдат и офицеров Советской армии сопровождалась восхвалением предателей и попытками "переосмыслить" решения Нюрнбергского процесса.
"Правда о зверствах фашистов замалчивалась западной пропагандой на протяжении десятилетий. Не обошла эта тенденция стороной и Россию — в нашей стране подросло поколение, учившееся на "соросовских" учебниках истории, где трагедия Великой Отечественной войны и подвиг советского народа показаны мельком, а роль Европы, объединившейся с милитаристской Японией для нападения на СССР, последовательно обелялась", - отметил Патрушев.
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РоссияСССРЕвропаНиколай ПатрушевПолитика
 
 
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