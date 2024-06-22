Запад пытался переиначить историческое образование, заявил Патрушев
Патрушев: Запад долго пытался переиначить историческое образование в России
Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Запад в течение многих лет пытался переиначить историческое образование в России, убрав из школьных учебников сведения о героизме народа СССР в Великую Отечественную войну, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала "Национальная оборона".
"Под видом совместных научных исследований и международной образовательной деятельности западники на протяжении многих лет пытались полностью переформатировать историческое образование в Российской Федерации, удаляя из школьных учебников основополагающие знания о героизме советского народа", - написал Патрушев.
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По его словам, дегероизация солдат и офицеров Советской армии сопровождалась восхвалением предателей и попытками "переосмыслить" решения Нюрнбергского процесса.
"Правда о зверствах фашистов замалчивалась западной пропагандой на протяжении десятилетий. Не обошла эта тенденция стороной и Россию — в нашей стране подросло поколение, учившееся на "соросовских" учебниках истории, где трагедия Великой Отечественной войны и подвиг советского народа показаны мельком, а роль Европы, объединившейся с милитаристской Японией для нападения на СССР, последовательно обелялась", - отметил Патрушев.