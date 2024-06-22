https://ria.ru/20240622/patrushev-1954679542.html

Патрушев призвал отвечать на попытки фальсификации истории

Патрушев призвал отвечать на попытки фальсификации истории - РИА Новости, 22.06.2024

Патрушев призвал отвечать на попытки фальсификации истории

Сохранение исторической памяти — гарантия суверенитета России, залог ее мирного будущего, и на попытки фальсификации истории победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T10:24

2024-06-22T10:24

2024-06-22T10:24

россия

николай патрушев

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93708/24/937082492_0:284:2735:1822_1920x0_80_0_0_b75e98820a68977a9035ee2f6d258a53.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сохранение исторической памяти — гарантия суверенитета России, залог ее мирного будущего, и на попытки фальсификации истории победы в Великой Отечественной войне надо отвечать незамедлительно и жестко, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в своей статье для журнала "Национальная оборона". "Знание своего подлинного прошлого не только позволяет понять себя, но здраво оценить свои сильные и слабые стороны, проанализировать совершенные ошибки и исключить их в будущем", - подчеркнул Патрушев. В Конституции РФ закреплено, что Россия "обеспечивает защиту исторической правды", напомнил Патрушев. Противодействие фальсификации истории является приоритетным направлением деятельности органов публичной власти, организаций и институтов гражданского общества, добавил он. "Сохранение исторической памяти — гарантия единства народа и суверенитета государства, залог мирного будущего во избежание повторения трагедий прошлого. Правда о Великой Победе и ее цене — наше национальное достояние и наша национальная гордость. Подтасовка фактов, умаление героического подвига миллионов воинов и тружеников тыла должны восприниматься как оскорбление всего многонационального народа России, требующее незамедлительных и жестких ответных мер", - подчеркнул Патрушев. История давно перестала быть лишь наукой о былых временах, отметил он. "Попытки переписать историю в каком-то смысле опаснее военной угрозы. Искаженная, лживая, разрушенная историческая память, искусственно созданный негативный образ прошлого и настоящего лишают государства и их народы возможности формировать национальную идею будущего развития, вокруг которой происходит консолидация общества. Именно поэтому мы обязаны обеспечить всестороннюю защиту исторической памяти как неотъемлемую часть ценностного фундамента нашей Родины — России", - подчеркнул помощник президента.

https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html

https://ria.ru/20231102/genotsid-1906868681.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, николай патрушев, политика