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Патрушев призвал отвечать на попытки фальсификации истории - РИА Новости, 22.06.2024
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10:24 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/patrushev-1954679542.html
Патрушев призвал отвечать на попытки фальсификации истории
Патрушев призвал отвечать на попытки фальсификации истории - РИА Новости, 22.06.2024
Патрушев призвал отвечать на попытки фальсификации истории
Сохранение исторической памяти — гарантия суверенитета России, залог ее мирного будущего, и на попытки фальсификации истории победы в Великой Отечественной... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T10:24
2024-06-22T10:24
россия
николай патрушев
политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сохранение исторической памяти — гарантия суверенитета России, залог ее мирного будущего, и на попытки фальсификации истории победы в Великой Отечественной войне надо отвечать незамедлительно и жестко, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в своей статье для журнала "Национальная оборона". "Знание своего подлинного прошлого не только позволяет понять себя, но здраво оценить свои сильные и слабые стороны, проанализировать совершенные ошибки и исключить их в будущем", - подчеркнул Патрушев. В Конституции РФ закреплено, что Россия "обеспечивает защиту исторической правды", напомнил Патрушев. Противодействие фальсификации истории является приоритетным направлением деятельности органов публичной власти, организаций и институтов гражданского общества, добавил он. "Сохранение исторической памяти — гарантия единства народа и суверенитета государства, залог мирного будущего во избежание повторения трагедий прошлого. Правда о Великой Победе и ее цене — наше национальное достояние и наша национальная гордость. Подтасовка фактов, умаление героического подвига миллионов воинов и тружеников тыла должны восприниматься как оскорбление всего многонационального народа России, требующее незамедлительных и жестких ответных мер", - подчеркнул Патрушев. История давно перестала быть лишь наукой о былых временах, отметил он. "Попытки переписать историю в каком-то смысле опаснее военной угрозы. Искаженная, лживая, разрушенная историческая память, искусственно созданный негативный образ прошлого и настоящего лишают государства и их народы возможности формировать национальную идею будущего развития, вокруг которой происходит консолидация общества. Именно поэтому мы обязаны обеспечить всестороннюю защиту исторической памяти как неотъемлемую часть ценностного фундамента нашей Родины — России", - подчеркнул помощник президента.
https://ria.ru/20240218/vostok-1927985935.html
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россия, николай патрушев, политика
Россия, Николай Патрушев, Политика
Патрушев призвал отвечать на попытки фальсификации истории

Патрушев назвал сохранение исторической памяти гарантией суверенитета России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Сохранение исторической памяти — гарантия суверенитета России, залог ее мирного будущего, и на попытки фальсификации истории победы в Великой Отечественной войне надо отвечать незамедлительно и жестко, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в своей статье для журнала "Национальная оборона".
"Знание своего подлинного прошлого не только позволяет понять себя, но здраво оценить свои сильные и слабые стороны, проанализировать совершенные ошибки и исключить их в будущем", - подчеркнул Патрушев.
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В Конституции РФ закреплено, что Россия "обеспечивает защиту исторической правды", напомнил Патрушев. Противодействие фальсификации истории является приоритетным направлением деятельности органов публичной власти, организаций и институтов гражданского общества, добавил он.
«
"Сохранение исторической памяти — гарантия единства народа и суверенитета государства, залог мирного будущего во избежание повторения трагедий прошлого. Правда о Великой Победе и ее цене — наше национальное достояние и наша национальная гордость. Подтасовка фактов, умаление героического подвига миллионов воинов и тружеников тыла должны восприниматься как оскорбление всего многонационального народа России, требующее незамедлительных и жестких ответных мер", - подчеркнул Патрушев.
История давно перестала быть лишь наукой о былых временах, отметил он.
"Попытки переписать историю в каком-то смысле опаснее военной угрозы. Искаженная, лживая, разрушенная историческая память, искусственно созданный негативный образ прошлого и настоящего лишают государства и их народы возможности формировать национальную идею будущего развития, вокруг которой происходит консолидация общества. Именно поэтому мы обязаны обеспечить всестороннюю защиту исторической памяти как неотъемлемую часть ценностного фундамента нашей Родины — России", - подчеркнул помощник президента.
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