Патрушев рассказал о фальсификаторах истории, работающих в России
Патрушев: в России действуют фальсификаторы истории, поклоняющиеся Западу
Николай Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В России действует группа активных и откровенно враждебных государству фальсификаторов истории, раболепствующих перед Западом так же, как и ведшие подрывную работу "лидеры общественного мнения" прошлого, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала "Нацииональная оборона".
"Известные в США институты, научные центры и университеты заточены на проведение русофобских исследований в целях организации ментальной войны с Россией. Превознося понятия индивидуализма, они навязывают подходы, которые, по их замыслу, должны привести к искоренению в наших людях чувства ответственности перед обществом, любви к Отечеству, долга перед памятью предков и будущим своих детей", - написал Патрушев.
"С сожалением приходится признать, что и в России сложился немногочисленный пул активных и напористых авторов, чьи "исследования" и публикации носят откровенно враждебный характер", - добавил Патрушев. По его словам, "предельно точно" об этой тенденции высказался президент России Владимир Путин, назвавший попытки фальсификации истории России "всё более жесткими, злыми и агрессивными".
"Следует понимать: это явление не новое. Подрывная работа осуществлялась веками. Раболепие перед Западом, уничижительное отношение ко всему, что связано с Россией и русским народом, отмечается в письменном наследии многих, как мы сказали бы сейчас, лидеров общественного мнения XVIII - XX вв", - резюмировал он.
Путин назвал работу СНГ по борьбе с фальсификацией истории востребованной
26 декабря 2023, 18:56