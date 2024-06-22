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Патрушев рассказал о фальсификаторах истории, работающих в России - РИА Новости, 22.06.2024
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09:43 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/patrushev-1954675551.html
Патрушев рассказал о фальсификаторах истории, работающих в России
Патрушев рассказал о фальсификаторах истории, работающих в России - РИА Новости, 22.06.2024
Патрушев рассказал о фальсификаторах истории, работающих в России
В России действует группа активных и откровенно враждебных государству фальсификаторов истории, раболепствующих перед Западом так же, как и ведшие подрывную... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:43
2024-06-22T09:43
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В России действует группа активных и откровенно враждебных государству фальсификаторов истории, раболепствующих перед Западом так же, как и ведшие подрывную работу "лидеры общественного мнения" прошлого, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала "Нацииональная оборона". "Известные в США институты, научные центры и университеты заточены на проведение русофобских исследований в целях организации ментальной войны с Россией. Превознося понятия индивидуализма, они навязывают подходы, которые, по их замыслу, должны привести к искоренению в наших людях чувства ответственности перед обществом, любви к Отечеству, долга перед памятью предков и будущим своих детей", - написал Патрушев. В эту кампанию активно включились "продажные прозападные деятели Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, где фальсификация истории в ущерб России обрела статус государственной политики", отметил он. "С сожалением приходится признать, что и в России сложился немногочисленный пул активных и напористых авторов, чьи "исследования" и публикации носят откровенно враждебный характер", - добавил Патрушев. По его словам, "предельно точно" об этой тенденции высказался президент России Владимир Путин, назвавший попытки фальсификации истории России "всё более жесткими, злыми и агрессивными". "Следует понимать: это явление не новое. Подрывная работа осуществлялась веками. Раболепие перед Западом, уничижительное отношение ко всему, что связано с Россией и русским народом, отмечается в письменном наследии многих, как мы сказали бы сейчас, лидеров общественного мнения XVIII - XX вв", - резюмировал он.
https://ria.ru/20240216/kolonializm-1927760638.html
https://ria.ru/20231226/putin-1918296141.html
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россия, украина, николай патрушев, сша, владимир путин, политика
Россия, Украина, Николай Патрушев, США, Владимир Путин, Политика
Патрушев рассказал о фальсификаторах истории, работающих в России

Патрушев: в России действуют фальсификаторы истории, поклоняющиеся Западу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. В России действует группа активных и откровенно враждебных государству фальсификаторов истории, раболепствующих перед Западом так же, как и ведшие подрывную работу "лидеры общественного мнения" прошлого, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для журнала "Нацииональная оборона".
"Известные в США институты, научные центры и университеты заточены на проведение русофобских исследований в целях организации ментальной войны с Россией. Превознося понятия индивидуализма, они навязывают подходы, которые, по их замыслу, должны привести к искоренению в наших людях чувства ответственности перед обществом, любви к Отечеству, долга перед памятью предков и будущим своих детей", - написал Патрушев.
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В эту кампанию активно включились "продажные прозападные деятели Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, где фальсификация истории в ущерб России обрела статус государственной политики", отметил он.
"С сожалением приходится признать, что и в России сложился немногочисленный пул активных и напористых авторов, чьи "исследования" и публикации носят откровенно враждебный характер", - добавил Патрушев. По его словам, "предельно точно" об этой тенденции высказался президент России Владимир Путин, назвавший попытки фальсификации истории России "всё более жесткими, злыми и агрессивными".
"Следует понимать: это явление не новое. Подрывная работа осуществлялась веками. Раболепие перед Западом, уничижительное отношение ко всему, что связано с Россией и русским народом, отмечается в письменном наследии многих, как мы сказали бы сейчас, лидеров общественного мнения XVIII - XX вв", - резюмировал он.
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