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Патрушев рассказал, какими должны быть фильмы о Великой Отечественной - РИА Новости, 22.06.2024
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09:28 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/patrushev-1954673034.html
Патрушев рассказал, какими должны быть фильмы о Великой Отечественной
Патрушев рассказал, какими должны быть фильмы о Великой Отечественной - РИА Новости, 22.06.2024
Патрушев рассказал, какими должны быть фильмы о Великой Отечественной
Художественные фильмы о Великой Отечественной войне не надо снимать, как американские боевики, гонясь за кассовой выручкой, необходимо опираться не на... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:28
2024-06-22T09:28
россия
николай патрушев
культура
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Художественные фильмы о Великой Отечественной войне не надо снимать, как американские боевики, гонясь за кассовой выручкой, необходимо опираться не на надуманные, а на реальные исторические факты, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в журнале "Национальная оборона". "Жизненно важно внедрить основы патриотического воспитания граждан, принципы духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику, активизировать культурно-просветительскую деятельность в исторической сфере", - написал Патрушев. "Необходимо всячески поддерживать и обеспечивать консультирование проектов киноиндустрии, доносящих до народа историческую правду. Фильмы о Великой Отечественной не должны искрить натурализмом или походить, в погоне за кассовостью, на американские боевики. Они должны сниматься в лучших традициях российского (и советского) кинематографа и опираться не на надуманные, а на реальные факты и исторические события", - подчеркнул Патрушев.
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россия, николай патрушев, культура
Россия, Николай Патрушев, Культура
Патрушев рассказал, какими должны быть фильмы о Великой Отечественной

Патрушев: кино о Великой Отечественной не надо снимать, как американские боевики

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выставке "Россия"
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выставке Россия
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Художественные фильмы о Великой Отечественной войне не надо снимать, как американские боевики, гонясь за кассовой выручкой, необходимо опираться не на надуманные, а на реальные исторические факты, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в журнале "Национальная оборона".
"Жизненно важно внедрить основы патриотического воспитания граждан, принципы духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику, активизировать культурно-просветительскую деятельность в исторической сфере", - написал Патрушев.
"Необходимо всячески поддерживать и обеспечивать консультирование проектов киноиндустрии, доносящих до народа историческую правду. Фильмы о Великой Отечественной не должны искрить натурализмом или походить, в погоне за кассовостью, на американские боевики. Они должны сниматься в лучших традициях российского (и советского) кинематографа и опираться не на надуманные, а на реальные факты и исторические события", - подчеркнул Патрушев.
Актер Александр Немченко (третий справа) в фильме В бой идут одни старики - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
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РоссияНиколай ПатрушевКультура
 
 
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