https://ria.ru/20240622/patrushev-1954673034.html

Патрушев рассказал, какими должны быть фильмы о Великой Отечественной

Патрушев рассказал, какими должны быть фильмы о Великой Отечественной - РИА Новости, 22.06.2024

Патрушев рассказал, какими должны быть фильмы о Великой Отечественной

Художественные фильмы о Великой Отечественной войне не надо снимать, как американские боевики, гонясь за кассовой выручкой, необходимо опираться не на... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T09:28

2024-06-22T09:28

2024-06-22T09:28

россия

николай патрушев

культура

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Художественные фильмы о Великой Отечественной войне не надо снимать, как американские боевики, гонясь за кассовой выручкой, необходимо опираться не на надуманные, а на реальные исторические факты, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в журнале "Национальная оборона". "Жизненно важно внедрить основы патриотического воспитания граждан, принципы духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику, активизировать культурно-просветительскую деятельность в исторической сфере", - написал Патрушев. "Необходимо всячески поддерживать и обеспечивать консультирование проектов киноиндустрии, доносящих до народа историческую правду. Фильмы о Великой Отечественной не должны искрить натурализмом или походить, в погоне за кассовостью, на американские боевики. Они должны сниматься в лучших традициях российского (и советского) кинематографа и опираться не на надуманные, а на реальные факты и исторические события", - подчеркнул Патрушев.

https://ria.ru/20210507/filmy-1731408319.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, николай патрушев, культура