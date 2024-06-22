Патрушев рассказал, какими должны быть фильмы о Великой Отечественной
Патрушев: кино о Великой Отечественной не надо снимать, как американские боевики
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Художественные фильмы о Великой Отечественной войне не надо снимать, как американские боевики, гонясь за кассовой выручкой, необходимо опираться не на надуманные, а на реальные исторические факты, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в журнале "Национальная оборона".
"Жизненно важно внедрить основы патриотического воспитания граждан, принципы духовно-нравственного развития в систему образования, молодежную и национальную политику, активизировать культурно-просветительскую деятельность в исторической сфере", - написал Патрушев.
"Необходимо всячески поддерживать и обеспечивать консультирование проектов киноиндустрии, доносящих до народа историческую правду. Фильмы о Великой Отечественной не должны искрить натурализмом или походить, в погоне за кассовостью, на американские боевики. Они должны сниматься в лучших традициях российского (и советского) кинематографа и опираться не на надуманные, а на реальные факты и исторические события", - подчеркнул Патрушев.
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