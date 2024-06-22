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Запад вновь использует нацизм против России, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.06.2024
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09:18 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/patrushev-1954670691.html
Запад вновь использует нацизм против России, заявил Патрушев
Запад вновь использует нацизм против России, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.06.2024
Запад вновь использует нацизм против России, заявил Патрушев
Запад не только не завершил свою работу по денацификации Европы, о чем державы-победительницы договаривались в Потсдаме в 1945 году, но и с подачи США и Англии... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:18
2024-06-22T09:18
европа
сша
англия
николай патрушев
политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Запад не только не завершил свою работу по денацификации Европы, о чем державы-победительницы договаривались в Потсдаме в 1945 году, но и с подачи США и Англии возродил нацизм, вновь используя его против России, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона". "Не жалея слов в защиту "свободы и демократии", официальные и теневые лидеры США и Англии вернулись к прежней поддержке фашистской и нацистской идеологии в Европе, с энтузиазмом подкрепляя самую масштабную со времен Второй мировой войны милитаризацию русофобскими идеями", - написал Патрушев. "Стало очевидным, что денацификация Европы, о которой договорились на Ялтинской конференции руководители союзных держав в 1945 году, Западом не завершена до сих пор. С подачи США и Англии нацизм возрожден и опять используется против нашей страны", - отметил он.
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европа, сша, англия, николай патрушев, политика, россия
Европа, США, Англия, Николай Патрушев, Политика, Россия
Запад вновь использует нацизм против России, заявил Патрушев

Патрушев: Запад с подачи США и Англии вновь использует нацизм против России

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Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Запад не только не завершил свою работу по денацификации Европы, о чем державы-победительницы договаривались в Потсдаме в 1945 году, но и с подачи США и Англии возродил нацизм, вновь используя его против России, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона".
"Не жалея слов в защиту "свободы и демократии", официальные и теневые лидеры США и Англии вернулись к прежней поддержке фашистской и нацистской идеологии в Европе, с энтузиазмом подкрепляя самую масштабную со времен Второй мировой войны милитаризацию русофобскими идеями", - написал Патрушев.
"Стало очевидным, что денацификация Европы, о которой договорились на Ялтинской конференции руководители союзных держав в 1945 году, Западом не завершена до сих пор. С подачи США и Англии нацизм возрожден и опять используется против нашей страны", - отметил он.
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1 июня, 15:19
 
ЕвропаСШААнглияНиколай ПатрушевПолитикаРоссия
 
 
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