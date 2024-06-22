https://ria.ru/20240622/patrushev-1954670691.html

Запад вновь использует нацизм против России, заявил Патрушев

Запад вновь использует нацизм против России, заявил Патрушев - РИА Новости, 22.06.2024

Запад вновь использует нацизм против России, заявил Патрушев

Запад не только не завершил свою работу по денацификации Европы, о чем державы-победительницы договаривались в Потсдаме в 1945 году, но и с подачи США и Англии... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T09:18

2024-06-22T09:18

2024-06-22T09:18

европа

сша

англия

николай патрушев

политика

россия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Запад не только не завершил свою работу по денацификации Европы, о чем державы-победительницы договаривались в Потсдаме в 1945 году, но и с подачи США и Англии возродил нацизм, вновь используя его против России, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности России Николай Патрушев в статье для российского журнала "Национальная оборона". "Не жалея слов в защиту "свободы и демократии", официальные и теневые лидеры США и Англии вернулись к прежней поддержке фашистской и нацистской идеологии в Европе, с энтузиазмом подкрепляя самую масштабную со времен Второй мировой войны милитаризацию русофобскими идеями", - написал Патрушев. "Стало очевидным, что денацификация Европы, о которой договорились на Ялтинской конференции руководители союзных держав в 1945 году, Западом не завершена до сих пор. С подачи США и Англии нацизм возрожден и опять используется против нашей страны", - отметил он.

https://ria.ru/20240601/ukraina-1949886140.html

европа

сша

англия

россия

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Дарья Буймова

европа, сша, англия, николай патрушев, политика, россия