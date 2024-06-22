https://ria.ru/20240622/patrushev-1954669876.html
Патрушев призвал показать миру историю российской цивилизации
Патрушев призвал показать миру историю российской цивилизации - РИА Новости, 22.06.2024
Патрушев призвал показать миру историю российской цивилизации
Миру с помощью новых технологий надо показать документальные свидетельства того, как появилась российская цивилизация, не покорившаяся ни одному врагу, заявил... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:13
2024-06-22T09:13
2024-06-22T09:40
россия
николай патрушев
общество
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Миру с помощью новых технологий надо показать документальные свидетельства того, как появилась российская цивилизация, не покорившаяся ни одному врагу, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев в статье для журнала "Национальная оборона". "Масштабные задачи стоят перед академической исторической наукой. Особенно актуальным на фоне западных искажений видится углубленное изучение начальных периодов истории Древней Руси, времени, предшествовавшего становлению российской государственности", - написал Патрушев. "Используя новые технологии, необходимо найти и продемонстрировать миру документальные свидетельства того, как на нашей земле появилась цивилизация, не покорившаяся ни одному врагу", - добавил он. По словам Патрушева, знание своего подлинного прошлого не только позволяет понять себя, но здраво оценить свои сильные и слабые стороны, проанализировать совершенные ошибки и исключить их в будущем.
https://ria.ru/20240507/rossiya-1944360148.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, николай патрушев, общество
Россия, Николай Патрушев, Общество
Патрушев призвал показать миру историю российской цивилизации
Патрушев призвал показать миру документы о появлении российской цивилизации
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Миру с помощью новых технологий надо показать документальные свидетельства того, как появилась российская цивилизация, не покорившаяся ни одному врагу, заявил помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев в статье для журнала "Национальная оборона"
.
"Масштабные задачи стоят перед академической исторической наукой. Особенно актуальным на фоне западных искажений видится углубленное изучение начальных периодов истории Древней Руси, времени, предшествовавшего становлению российской государственности", - написал Патрушев.
"Используя новые технологии, необходимо найти и продемонстрировать миру документальные свидетельства того, как на нашей земле появилась цивилизация, не покорившаяся ни одному врагу", - добавил он.
По словам Патрушева, знание своего подлинного прошлого не только позволяет понять себя, но здраво оценить свои сильные и слабые стороны, проанализировать совершенные ошибки и исключить их в будущем.