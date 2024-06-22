https://ria.ru/20240622/panno-1954690710.html

Каменное панно из Алтая передали в Государственный исторический музей

Каменное панно из Алтая передали в Государственный исторический музей - РИА Новости, 22.06.2024

Каменное панно из Алтая передали в Государственный исторический музей

Созданное в Алтайском крае на Колыванском камнерезном заводе панно из порфира и яшмы передали в Государственный исторический музей, сообщают в региональном... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T11:26

2024-06-22T11:26

2024-06-22T11:26

алтайский край

алтайский край

турция

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екатерина ii

выставка-форум "россия"

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БАРНАУЛ, 22 июн – РИА Новости. Созданное в Алтайском крае на Колыванском камнерезном заводе панно из порфира и яшмы передали в Государственный исторический музей, сообщают в региональном правительстве. "Уникальное панно, выполненное из красного коргонского порфира и коргонской яшмы с надписью "Россия", созданное на Алтайском камнерезном заводе, передано на постоянное хранение в Государственный исторический музей в качестве предмета наследия выставки. Торжественная церемония подписания документов передачи прошла… в зоне культурных событий международной выставки "Россия", - говорится в сообщении. Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова во время церемонии рассказала, что Колыванский камнерезный завод создан в 1802 году по указу Екатерины II. Для создания панно использовали уникальные камни, которые добываются только на Алтае – вишнёвый коргонский порфир и белую античную яшму. "История белой яшмы заслуживает особого внимания, потому что именно этот камень, привезенный в своё время Екатерине II в качестве образов пород, добываемых на Алтае, произвел впечатление на императрицу, после чего она распорядилась создать в Колывани шлифовальную фабрику (первоначальное название "Колыванского камнерезного завода"). За все время существования фабрики было изготовлено более 900 значительных произведений, большая их часть сохранилась до сегодняшнего дня", - отмечают в правительстве. Отмечается, что только в каталоге Государственного Санкт-Петербургского Эрмитажа насчитывается 89 ваз, торшеров, чаш, четыре камеи, а также "Царица ваз" размером по большому диаметру более пяти метров. Изделия завода можно встретить в государственных музеях и частных коллекциях Турции, Японии, Швеции и Франции. "Говоря об этой связи времен, связи веков, мы передаем не просто каменное изделие, мы передаем частичку истории, частичку природы Алтайского края, потому что это наши камни знаменитые. И мы передаем частичку символа величия России, в которой есть такие уникальные производства, уникальные мастера", – отметила Безрукова.

https://ria.ru/20240620/festival-1954140636.html

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алтайский край

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алтайский край, турция, япония, екатерина ii, выставка-форум "россия"