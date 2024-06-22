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"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине
"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине - РИА Новости, 22.06.2024
"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине
Украина не сможет избежать отключений электроэнергии в зимний период, пишет CNN. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:31
2024-06-22T15:31
2024-06-22T15:31
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укрэнерго
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Украина не сможет избежать отключений электроэнергии в зимний период, пишет CNN."Официальные лица и руководители энергетических компаний признают, что уже нет возможности избежать отключений электроэнергии этой зимой. Теперь задача — просто их минимизировать", — отметили в публикации.В статье также подчеркнули, что Россия оказывает колоссальное давление на энергосистему Украины. Кроме того, российская армия стала применять более совершенное оружие для ударов по украинским энергетическим объектам.В начале июня "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономить на свете.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240622/aviabomba-1954713146.html
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жкх, украина, россия, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины
ЖКХ, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
"Не избежать": в США забили тревогу из-за катастрофы по всей Украине
CNN: Украина не избежит отключений электроэнергии этой зимой