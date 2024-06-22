https://ria.ru/20240622/oruzhie-1954718141.html

"ПВО не остановит". В США испугались уникального российского оружия

"ПВО не остановит". В США испугались уникального российского оружия - РИА Новости, 22.06.2024

"ПВО не остановит". В США испугались уникального российского оружия

Системы противовоздушной обороны западных стран не смогут защитить их от российских гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщает GB News со ссылкой на отставного... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:11

2024-06-22T14:11

2024-06-22T14:12

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны западных стран не смогут защитить их от российских гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщает GB News со ссылкой на отставного офицера ВС США Дэниела Дэвиса."Насколько мне известно благодаря обсуждениям этого вопроса с некоторыми известными экспертами, сейчас против этих гиперзвуковых ракет нет никакой защиты", — цитирует обозреватель Дэвиса.По словам бывшего офицера, военные технологии западных стран еще не дошли до такого уровня, чтобы перехватывать подобное новое оружие."И поэтому такие ракеты могут пробить нашу противовоздушную оборону", — подчеркнул Дэвис.Российская гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана и производится в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"). Дальность ее полета составляет тысячу километров. Она может развивать скорость до девяти Махов.

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