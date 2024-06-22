https://ria.ru/20240622/orden-1954740969.html

Путин наградил орденом худрука Петербургской филармонии джазовой музыки

Путин наградил орденом худрука Петербургской филармонии джазовой музыки - РИА Новости, 22.06.2024

Путин наградил орденом худрука Петербургской филармонии джазовой музыки

Президент России Владимир Путин наградил орденом за заслуги перед Отечеством IV степени художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии джазовой... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T16:05

2024-06-22T16:05

2024-06-22T16:05

культура

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом за заслуги перед Отечеством IV степени художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Давида Голощекина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Орденом за заслуги перед Отечеством IV степени: Голощекина Давида Семеновича - художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры "Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки", - говорится в указе.

https://ria.ru/20240208/zbruev-1926225647.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин