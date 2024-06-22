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Путин наградил орденом худрука Петербургской филармонии джазовой музыки - РИА Новости, 22.06.2024
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Культура
 
16:05 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/orden-1954740969.html
Путин наградил орденом худрука Петербургской филармонии джазовой музыки
Путин наградил орденом худрука Петербургской филармонии джазовой музыки - РИА Новости, 22.06.2024
Путин наградил орденом худрука Петербургской филармонии джазовой музыки
Президент России Владимир Путин наградил орденом за заслуги перед Отечеством IV степени художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии джазовой... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:05
2024-06-22T16:05
культура
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом за заслуги перед Отечеством IV степени художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Давида Голощекина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Орденом за заслуги перед Отечеством IV степени: Голощекина Давида Семеновича - художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры "Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки", - говорится в указе.
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россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин наградил орденом худрука Петербургской филармонии джазовой музыки

Путин наградил худрука Петербургской филармонии джазовой музыки Голощекина

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДавид Голощекин
Давид Голощекин - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Давид Голощекин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом за заслуги перед Отечеством IV степени художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Давида Голощекина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Орденом за заслуги перед Отечеством IV степени: Голощекина Давида Семеновича - художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры "Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки", - говорится в указе.
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КультураРоссияВладимир Путин
 
 
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