https://ria.ru/20240622/orden-1954740969.html
Путин наградил орденом худрука Петербургской филармонии джазовой музыки
Путин наградил орденом худрука Петербургской филармонии джазовой музыки - РИА Новости, 22.06.2024
Путин наградил орденом худрука Петербургской филармонии джазовой музыки
Президент России Владимир Путин наградил орденом за заслуги перед Отечеством IV степени художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии джазовой... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:05
2024-06-22T16:05
2024-06-22T16:05
культура
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом за заслуги перед Отечеством IV степени художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки Давида Голощекина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Орденом за заслуги перед Отечеством IV степени: Голощекина Давида Семеновича - художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры "Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки", - говорится в указе.
https://ria.ru/20240208/zbruev-1926225647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин наградил орденом худрука Петербургской филармонии джазовой музыки
Путин наградил худрука Петербургской филармонии джазовой музыки Голощекина