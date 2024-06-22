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Путин наградил коллектив ПАО "Новатэк" орденом "За доблестный труд" - РИА Новости, 22.06.2024
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15:34 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/orden-1954735609.html
Путин наградил коллектив ПАО "Новатэк" орденом "За доблестный труд"
Путин наградил коллектив ПАО "Новатэк" орденом "За доблестный труд" - РИА Новости, 22.06.2024
Путин наградил коллектив ПАО "Новатэк" орденом "За доблестный труд"
Президент России Владимир Путин наградил коллектив ПАО "Новатэк", крупного российского производителя сжиженного природного газа, орденом "За доблестный труд". РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:34
2024-06-22T15:34
россия
владимир путин
новатэк
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил коллектив ПАО "Новатэк", крупного российского производителя сжиженного природного газа, орденом "За доблестный труд". "За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и высокие показатели в производственной деятельности наградить орденом "За доблестный труд" коллектив публичного акционерного общества "Новатэк", Ямало-Ненецкий автономный округ", - гласит один из пунктов указа. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Компания в этом году отмечает 30-летний юбилей.
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россия, владимир путин, новатэк
Россия, Владимир Путин, Новатэк
Путин наградил коллектив ПАО "Новатэк" орденом "За доблестный труд"

Владимир Путин наградил коллектив ПАО "Новатэк" орденом "За доблестный труд"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСтенд нефтегазовой компании ПАО "Новатэк"
Стенд нефтегазовой компании ПАО Новатэк - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Стенд нефтегазовой компании ПАО "Новатэк"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил коллектив ПАО "Новатэк", крупного российского производителя сжиженного природного газа, орденом "За доблестный труд".
«
"За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и высокие показатели в производственной деятельности наградить орденом "За доблестный труд" коллектив публичного акционерного общества "Новатэк", Ямало-Ненецкий автономный округ", - гласит один из пунктов указа.
Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Компания в этом году отмечает 30-летний юбилей.
Стенд компании Новатэк - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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