https://ria.ru/20240622/orden-1954735609.html

Путин наградил коллектив ПАО "Новатэк" орденом "За доблестный труд"

Путин наградил коллектив ПАО "Новатэк" орденом "За доблестный труд" - РИА Новости, 22.06.2024

Путин наградил коллектив ПАО "Новатэк" орденом "За доблестный труд"

Президент России Владимир Путин наградил коллектив ПАО "Новатэк", крупного российского производителя сжиженного природного газа, орденом "За доблестный труд". РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T15:34

2024-06-22T15:34

2024-06-22T15:34

россия

владимир путин

новатэк

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил коллектив ПАО "Новатэк", крупного российского производителя сжиженного природного газа, орденом "За доблестный труд". "За большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и высокие показатели в производственной деятельности наградить орденом "За доблестный труд" коллектив публичного акционерного общества "Новатэк", Ямало-Ненецкий автономный округ", - гласит один из пунктов указа. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Компания в этом году отмечает 30-летний юбилей.

https://ria.ru/20240619/proekt-1954067890.html

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россия, владимир путин, новатэк