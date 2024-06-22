https://ria.ru/20240622/opasnost-1954721626.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.06.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:28

2024-06-22T14:28

2024-06-22T14:29

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

беловский район

алексей смирнов (политик)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что в субботу система ПВО сбила две украинские ракеты в Суджанском и Беловском районах Курской области. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240229/opasnost-1930359058.html

курская область

беловский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, курская область, беловский район, алексей смирнов (политик)