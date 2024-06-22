https://ria.ru/20240622/opasnost-1954721626.html
В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.06.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:28
2024-06-22T14:28
2024-06-22T14:29
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
беловский район
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что в субботу система ПВО сбила две украинские ракеты в Суджанском и Беловском районах Курской области. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240229/opasnost-1930359058.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курская область, беловский район, алексей смирнов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Беловский район, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили ракетную опасность
Врио главы Курской области Смирнов: в регионе объявлена ракетная опасность