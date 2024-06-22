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Папа Римский и посол России обсудили предложения Путина по Украине - РИА Новости, 22.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/obsuzhdenie-1954719528.html
Папа Римский и посол России обсудили предложения Путина по Украине
Папа Римский и посол России обсудили предложения Путина по Украине - РИА Новости, 22.06.2024
Папа Римский и посол России обсудили предложения Путина по Украине
Папа Римский Франциск и посол России при Святом престоле Иван Солтановский обсудили предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию на Украине: в... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:17
2024-06-22T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
ватикан
владимир путин
франциск (хорхе марио бергольо)
иван солтановский
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ВАТИКАН, 22 июн - РИА Новости. Папа Римский Франциск и посол России при Святом престоле Иван Солтановский обсудили предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию на Украине: в Ватикане осознают бесперспективность мирного процесса без участия России, сообщили журналистам в российской дипмиссии. "Обсуждали украинскую проблематику, в том числе условия мирного урегулирования, озвученные президентом России Путиным в ходе встречи с руководством МИД России. Солтановский выразил благодарность понтифику за последовательную взвешенную и неизменно миролюбивую позицию", - заявили представители посольства. Ранее в июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Российская сторона видит, отметили в посольстве, что Франциск находится в постоянном поиске дипломатического решения, понимая при этом всю сложность и истинные причины острейшего международного конфликта. Также Папа и Солтановский отметили роль посланника по Украине кардинала Маттео Дзуппи "в решении целого комплекса гуманитарных вопросов". "В Ватикане осознают бесперспективность мирного процесса без участия России", - подчеркнули дипломаты. "Разделяем опасение в связи с неуклонной деградацией ситуации в мире. Выразили готовность продолжать регулярный и доверительный диалог между Россией и Святым престолом", - заключили в российском посольстве. Папа Франциск обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта вокруг Украины и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению продолжающегося конфликта. Год назад он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. По случаю двухлетней годовщины начала российской СВО понтифик заявил, что конца украинскому конфликту не видно, вновь призвав к поиску его дипломатического решения, а в послании на католическую Пасху призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле "всех на всех".
https://ria.ru/20240616/initsiativa-1953246208.html
https://ria.ru/20240622/bayden-1954657413.html
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в мире, россия, украина, ватикан, владимир путин, франциск (хорхе марио бергольо), иван солтановский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Ватикан, Владимир Путин, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Иван Солтановский
Папа Римский и посол России обсудили предложения Путина по Украине

Папа Римский и посол России Солтановский обсудили инициативу Путина по Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Папа Римский Франциск . Архивное фото
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ВАТИКАН, 22 июн - РИА Новости. Папа Римский Франциск и посол России при Святом престоле Иван Солтановский обсудили предложения президента РФ Владимира Путина по урегулированию на Украине: в Ватикане осознают бесперспективность мирного процесса без участия России, сообщили журналистам в российской дипмиссии.
«
"Обсуждали украинскую проблематику, в том числе условия мирного урегулирования, озвученные президентом России Путиным в ходе встречи с руководством МИД России. Солтановский выразил благодарность понтифику за последовательную взвешенную и неизменно миролюбивую позицию", - заявили представители посольства.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
В Белом доме прокомментировали мирную инициативу Путина по Украине
16 июня, 15:28
Ранее в июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Российская сторона видит, отметили в посольстве, что Франциск находится в постоянном поиске дипломатического решения, понимая при этом всю сложность и истинные причины острейшего международного конфликта. Также Папа и Солтановский отметили роль посланника по Украине кардинала Маттео Дзуппи "в решении целого комплекса гуманитарных вопросов".
«
"В Ватикане осознают бесперспективность мирного процесса без участия России", - подчеркнули дипломаты.
«
"Разделяем опасение в связи с неуклонной деградацией ситуации в мире. Выразили готовность продолжать регулярный и доверительный диалог между Россией и Святым престолом", - заключили в российском посольстве.
Папа Франциск обращался с многочисленными призывами в связи с обострением конфликта вокруг Украины и неоднократно выражал намерение посетить как Украину, так и Россию. Ватикан неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению продолжающегося конфликта. Год назад он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами. По случаю двухлетней годовщины начала российской СВО понтифик заявил, что конца украинскому конфликту не видно, вновь призвав к поиску его дипломатического решения, а в послании на католическую Пасху призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле "всех на всех".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
СМИ: Байден сорвал крупную сделку Украины
05:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВатиканВладимир ПутинФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Иван Солтановский
 
 
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