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Власти Энергодара предупредили о серьезных последствиях обстрелов ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
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20:52 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/obstrely-1954784737.html
Власти Энергодара предупредили о серьезных последствиях обстрелов ВСУ
Власти Энергодара предупредили о серьезных последствиях обстрелов ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
Власти Энергодара предупредили о серьезных последствиях обстрелов ВСУ
Обстрелы гражданской инфраструктуры Энергодара могут привести к серьезным последствиям, сказал журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T20:52
2024-06-22T20:52
энергодар
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ЭНЕРГОДАР, 22 июн - РИА Новости. Обстрелы гражданской инфраструктуры Энергодара могут привести к серьезным последствиям, сказал журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз. "Однозначно, что в данных условиях, если произойдут крупные аварии из-за обстрелов, они могут привести к очень серьезным последствиям", - сказал Сеновоз . Он пояснил, что Энергодар состоит в основном из многоквартирных домов. Серьёзные последствия могут наступить, если город лишится водо- и электроснабжения. Тем более, учитывая, что температура воздуха сейчас очень высокая - без воды и электричества, в частности, возможно распространение различных заболеваний.
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Энергодар
Власти Энергодара предупредили о серьезных последствиях обстрелов ВСУ

Власти: обстрелы инфраструктуры Энергодара могут повлечь серьезные последствия

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР, 22 июн - РИА Новости. Обстрелы гражданской инфраструктуры Энергодара могут привести к серьезным последствиям, сказал журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз.
«
"Однозначно, что в данных условиях, если произойдут крупные аварии из-за обстрелов, они могут привести к очень серьезным последствиям", - сказал Сеновоз .
Он пояснил, что Энергодар состоит в основном из многоквартирных домов. Серьёзные последствия могут наступить, если город лишится водо- и электроснабжения. Тем более, учитывая, что температура воздуха сейчас очень высокая - без воды и электричества, в частности, возможно распространение различных заболеваний.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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