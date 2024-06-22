https://ria.ru/20240622/obstrely-1954784737.html
Власти Энергодара предупредили о серьезных последствиях обстрелов ВСУ
Власти Энергодара предупредили о серьезных последствиях обстрелов ВСУ - РИА Новости, 22.06.2024
Власти Энергодара предупредили о серьезных последствиях обстрелов ВСУ
Обстрелы гражданской инфраструктуры Энергодара могут привести к серьезным последствиям, сказал журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T20:52
2024-06-22T20:52
2024-06-22T20:52
энергодар
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ЭНЕРГОДАР, 22 июн - РИА Новости. Обстрелы гражданской инфраструктуры Энергодара могут привести к серьезным последствиям, сказал журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз. "Однозначно, что в данных условиях, если произойдут крупные аварии из-за обстрелов, они могут привести к очень серьезным последствиям", - сказал Сеновоз . Он пояснил, что Энергодар состоит в основном из многоквартирных домов. Серьёзные последствия могут наступить, если город лишится водо- и электроснабжения. Тем более, учитывая, что температура воздуха сейчас очень высокая - без воды и электричества, в частности, возможно распространение различных заболеваний.
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
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энергодар
Власти Энергодара предупредили о серьезных последствиях обстрелов ВСУ
Власти: обстрелы инфраструктуры Энергодара могут повлечь серьезные последствия
ЭНЕРГОДАР, 22 июн - РИА Новости. Обстрелы гражданской инфраструктуры Энергодара могут привести к серьезным последствиям, сказал журналистам глава администрации Эдуард Сеновоз.
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"Однозначно, что в данных условиях, если произойдут крупные аварии из-за обстрелов, они могут привести к очень серьезным последствиям", - сказал Сеновоз .
Он пояснил, что Энергодар состоит в основном из многоквартирных домов. Серьёзные последствия могут наступить, если город лишится водо- и электроснабжения. Тем более, учитывая, что температура воздуха сейчас очень высокая - без воды и электричества, в частности, возможно распространение различных заболеваний.