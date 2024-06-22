https://ria.ru/20240622/obstrel-1954788965.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 22.06.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска примерно за 3,5 часа выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и два снаряда того же калибра по Горловке, сообщает... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T21:23

2024-06-22T21:23

2024-06-22T21:23

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска примерно за 3,5 часа выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и два снаряда того же калибра по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 20.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Согласно представительству, с 17.05 по 20.20 украинские войска выпустили семь снарядов по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231113/obstrel-1909243103.html

https://ria.ru/20231012/obstrel-1902191677.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, горловка, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины