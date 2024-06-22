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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 22.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:23 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/obstrel-1954788965.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 22.06.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Украинские войска примерно за 3,5 часа выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и два снаряда того же калибра по Горловке, сообщает... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T21:23
2024-06-22T21:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
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сцкк
нато
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска примерно за 3,5 часа выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и два снаряда того же калибра по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 20.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Согласно представительству, с 17.05 по 20.20 украинские войска выпустили семь снарядов по Петровскому району Донецка. Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231113/obstrel-1909243103.html
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в мире, донецк, горловка, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Горловка, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку и два по Горловке

© ДНР в СЦКК/TelegramПоследствия атаки ВСУ на Донецк
Последствия атаки ВСУ на Донецк
© ДНР в СЦКК/Telegram
Последствия атаки ВСУ на Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска примерно за 3,5 часа выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и два снаряда того же калибра по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 20.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
13 ноября 2023, 20:59
Согласно представительству, с 17.05 по 20.20 украинские войска выпустили семь снарядов по Петровскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Мост на трассе между городами Ясиноватая и Горловка разрушен в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкГорловкаСЦККНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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