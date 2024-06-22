Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку и два по Горловке
Последствия атаки ВСУ на Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Украинские войска примерно за 3,5 часа выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и два снаряда того же калибра по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 17.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 20.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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Согласно представительству, с 17.05 по 20.20 украинские войска выпустили семь снарядов по Петровскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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