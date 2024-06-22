Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмена Новицкого отправили под домашний арест - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 22.06.2024 (обновлено: 12:47 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/novitskiy-1954672092.html
Бизнесмена Новицкого отправили под домашний арест
Бизнесмена Новицкого отправили под домашний арест - РИА Новости, 22.06.2024
Бизнесмена Новицкого отправили под домашний арест
Бизнесмена Евгения Новицкого отправили под домашний арест на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили суды общей юрисдикции столицы... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T09:23
2024-06-22T12:47
происшествия
москва
россия
афк "система"
рти системы
фосагро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954684843_0:0:2469:1389_1920x0_80_0_0_ddc196be5ae7e86ff6e22b6ec0bfafad.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бизнесмена Евгения Новицкого отправили под домашний арест на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили суды общей юрисдикции столицы в Telegram-канале."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 20 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений", — уточнили в пресс-службе.Меру пресечения избрал Тверской районный суд Москвы.Как уточняется, Новицкого обвиняют в совершении шести преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере.Из открытых источников известно, что он занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 год.С апреля 2019-го Новицкий был первым заместителем гендиректора "Фосагро", но после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Фосагро".
https://ria.ru/20240619/dagestan-1954048051.html
https://ria.ru/20240620/arest-1954379565.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954684843_612:0:2469:1393_1920x0_80_0_0_48116c0333662700f66a8f5456e75afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, афк "система", рти системы, фосагро
Происшествия, Москва, Россия, АФК "Система", РТИ Системы, ФосАгро
Бизнесмена Новицкого отправили под домашний арест

Бизнесмена Новицкого суд отправил под домашний арест на два месяца

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramБизнесмен Евгений Новицкий в зале суда
Бизнесмен Евгений Новицкий в зале суда
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Бизнесмен Евгений Новицкий в зале суда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бизнесмена Евгения Новицкого отправили под домашний арест на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили суды общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 20 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений", — уточнили в пресс-службе.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Соучастники депутата из Дагестана получили по шесть лет за мошенничество
19 июня, 17:25
Меру пресечения избрал Тверской районный суд Москвы.
Как уточняется, Новицкого обвиняют в совершении шести преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Из открытых источников известно, что он занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 год.
С апреля 2019-го Новицкий был первым заместителем гендиректора "Фосагро", но после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Фосагро".
Зал суда - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Суд арестовал замгендиректора "АгроГранта" за мошенничество
20 июня, 20:53
 
ПроисшествияМоскваРоссияАФК "Система"РТИ СистемыФосАгро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала