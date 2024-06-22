https://ria.ru/20240622/novitskiy-1954672092.html

Бизнесмена Новицкого отправили под домашний арест

Бизнесмена Новицкого отправили под домашний арест - РИА Новости, 22.06.2024

Бизнесмена Новицкого отправили под домашний арест

Бизнесмена Евгения Новицкого отправили под домашний арест на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили суды общей юрисдикции столицы... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T09:23

2024-06-22T09:23

2024-06-22T12:47

происшествия

москва

россия

афк "система"

рти системы

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бизнесмена Евгения Новицкого отправили под домашний арест на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили суды общей юрисдикции столицы в Telegram-канале."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 20 августа 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений", — уточнили в пресс-службе.Меру пресечения избрал Тверской районный суд Москвы.Как уточняется, Новицкого обвиняют в совершении шести преступлений по статье о мошенничестве в особо крупном размере.Из открытых источников известно, что он занимал должность президента холдинга АФК "Система" с 1995 по 2005 год.С апреля 2019-го Новицкий был первым заместителем гендиректора "Фосагро", но после введения персональных санкций в июне 2022 года ушел с этой должности и сосредоточился на личных проектах, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Фосагро".

https://ria.ru/20240619/dagestan-1954048051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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