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В РСМД рассказали о переходе на расчеты в нацвалютах с Азербайджаном - РИА Новости, 22.06.2024
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12:58 22.06.2024 (обновлено: 13:05 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/natsvalyuta-1954704948.html
В РСМД рассказали о переходе на расчеты в нацвалютах с Азербайджаном
В РСМД рассказали о переходе на расчеты в нацвалютах с Азербайджаном - РИА Новости, 22.06.2024
В РСМД рассказали о переходе на расчеты в нацвалютах с Азербайджаном
Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в беседе с РИА Новости заявил о том, что Россия и Азербайджан в свете западных... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T12:58
2024-06-22T13:05
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БАКУ, 22 июн - РИА Новости. Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в беседе с РИА Новости заявил о том, что Россия и Азербайджан в свете западных санкций против Мосбиржи начали переговоры по переходу в расчетах на национальные валюты. США в середине июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. На этом фоне проведение торгов в долларах и евро было приостановлено и перенесено на внебиржевой рынок. "Естественно, после последних санкций США против Мосбиржи возникли проблемы с расчетами. В настоящее время идут переговоры между Москвой и Баку о переходе на нацвалюты. Сейчас нужны банки, которые заточены на российский рынок. Кстати, системе "Мир" уже удается выйти на внешние контуры - это тоже не может не радовать. Это в интересах Азербайджана, так как будет способствовать потоку российских туристов и предпринимателей", - сказал Тимофеев РИА Новости. По его словам, санкции против РФ будут усугубляться, даже после разрешения украинского кризиса. "Это долгосрочный тренд и рассчитывать на то, что будет какое-то ослабление санкционного режима, не приходится, независимо от того, как будет развиваться ситуация в украинском вопросе. Против РФ используются все известные санкционные инструменты, но российская экономика в целом к ним адаптировалась, то есть западные санкции уже не вызывают тех шоков, которых от них ожидали. Да, в 2022 году была довольно трудная перестройка экономики России, в частности в финансовом секторе, но она прошла достаточно успешно", - отметил собеседник агентства. Глава РСМД подчеркнул, что санкции наносят ущерб, мешают развитию, прежде всего пострадала российская торговля с ЕС, но со стороны мирового большинства, дружественными России странами торговля, наоборот, растет. "С Китаем у России 250 миллиардов долларов, с Индией - более 50 миллиардов долларов. Ранее (до санкций - ред.) о таких цифрах можно было только мечтать. Несмотря на санкции, растет торговля и со всеми странами СНГ, в том числе с Азербайджаном… Но в целом России необходимо создать более фундаментальную модель, которая могла бы снизить монополию американского доллара в мире. Нужны альтернативные платежные варианты, кроме доллара. Сейчас такие модели рассматриваются на базе БРИКС. Это технически очень сложные процессы. Вряд ли стоит ожидать каких-то прорывов в ближайшее время, но ситуация политически такая, что просто требуется стратегическая диверсификация мировых финансов. Рано или поздно мы к этому придем", - подытожил Тимофеев. Четырнадцатого июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД высказался о крахе прежней системы евро-атлантической безопасности и предложил выстроить новую архитектуру, учитывающую интересы всех государств континента.
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экономика, россия, китай, индия, владимир путин, евросоюз, снг, брикс, азербайджан
Экономика, Россия, Китай, Индия, Владимир Путин, Евросоюз, СНГ, БРИКС, Азербайджан
В РСМД рассказали о переходе на расчеты в нацвалютах с Азербайджаном

Тимофеев: Москва и Баку ведут переговоры о переходе в расчетах на нацвалюты

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНациональные флаги России и Азербайджана
Национальные флаги России и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Национальные флаги России и Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 22 июн - РИА Новости. Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев в беседе с РИА Новости заявил о том, что Россия и Азербайджан в свете западных санкций против Мосбиржи начали переговоры по переходу в расчетах на национальные валюты.
США в середине июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. На этом фоне проведение торгов в долларах и евро было приостановлено и перенесено на внебиржевой рынок.
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"Естественно, после последних санкций США против Мосбиржи возникли проблемы с расчетами. В настоящее время идут переговоры между Москвой и Баку о переходе на нацвалюты. Сейчас нужны банки, которые заточены на российский рынок. Кстати, системе "Мир" уже удается выйти на внешние контуры - это тоже не может не радовать. Это в интересах Азербайджана, так как будет способствовать потоку российских туристов и предпринимателей", - сказал Тимофеев РИА Новости.
По его словам, санкции против РФ будут усугубляться, даже после разрешения украинского кризиса.
«
"Это долгосрочный тренд и рассчитывать на то, что будет какое-то ослабление санкционного режима, не приходится, независимо от того, как будет развиваться ситуация в украинском вопросе. Против РФ используются все известные санкционные инструменты, но российская экономика в целом к ним адаптировалась, то есть западные санкции уже не вызывают тех шоков, которых от них ожидали. Да, в 2022 году была довольно трудная перестройка экономики России, в частности в финансовом секторе, но она прошла достаточно успешно", - отметил собеседник агентства.
Глава РСМД подчеркнул, что санкции наносят ущерб, мешают развитию, прежде всего пострадала российская торговля с ЕС, но со стороны мирового большинства, дружественными России странами торговля, наоборот, растет.
«
"С Китаем у России 250 миллиардов долларов, с Индией - более 50 миллиардов долларов. Ранее (до санкций - ред.) о таких цифрах можно было только мечтать. Несмотря на санкции, растет торговля и со всеми странами СНГ, в том числе с Азербайджаном… Но в целом России необходимо создать более фундаментальную модель, которая могла бы снизить монополию американского доллара в мире. Нужны альтернативные платежные варианты, кроме доллара. Сейчас такие модели рассматриваются на базе БРИКС. Это технически очень сложные процессы. Вряд ли стоит ожидать каких-то прорывов в ближайшее время, но ситуация политически такая, что просто требуется стратегическая диверсификация мировых финансов. Рано или поздно мы к этому придем", - подытожил Тимофеев.
Четырнадцатого июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД высказался о крахе прежней системы евро-атлантической безопасности и предложил выстроить новую архитектуру, учитывающую интересы всех государств континента.
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