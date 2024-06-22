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На Западе сделали неожиданное заявление о "мирных" целях НАТО - РИА Новости, 22.06.2024
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22:24 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/nato-1954793430.html
На Западе сделали неожиданное заявление о "мирных" целях НАТО
На Западе сделали неожиданное заявление о "мирных" целях НАТО - РИА Новости, 22.06.2024
На Западе сделали неожиданное заявление о "мирных" целях НАТО
Высказывания западных лидеров о "мире" через милитаризацию Европы лицемерны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T22:24
2024-06-22T22:24
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москва
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Москва, 22 июн — РИА Новости. Высказывания западных лидеров о "мире" через милитаризацию Европы лицемерны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Политики теперь обещают "мир" через усиление милитаризации в Европе. А ведь это те самые политики, которые раньше говорили нам, что милитаризация Европы по указу НАТО должна защитить нас от войны. Они лжецы. Войны хотят не Россия и Китай, а именно они", — написал Боуз.Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе и нацеленностью альянса на конфронтацию. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Российские дипломаты подчеркивали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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в мире, европа, россия, москва, чей боуз, нато
В мире, Европа, Россия, Москва, Чей Боуз, НАТО
На Западе сделали неожиданное заявление о "мирных" целях НАТО

Журналист Боуз: западные политики лицемерят по поводу милитаризации Европы

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Москва, 22 июн — РИА Новости. Высказывания западных лидеров о "мире" через милитаризацию Европы лицемерны, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Политики теперь обещают "мир" через усиление милитаризации в Европе. А ведь это те самые политики, которые раньше говорили нам, что милитаризация Европы по указу НАТО должна защитить нас от войны. Они лжецы. Войны хотят не Россия и Китай, а именно они", — написал Боуз.
Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе и нацеленностью альянса на конфронтацию. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Российские дипломаты подчеркивали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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