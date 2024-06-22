Рейтинг@Mail.ru
Нарышкин заявил о риске использования США ИИ в неугодных им странах - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/naryshkin-1954749942.html
Нарышкин заявил о риске использования США ИИ в неугодных им странах
Нарышкин заявил о риске использования США ИИ в неугодных им странах - РИА Новости, 22.06.2024
Нарышкин заявил о риске использования США ИИ в неугодных им странах
Разведслужбы США стоят на пороге использования искусственного интеллекта для манипулирования общественным сознанием в неугодных им странах, это грозит стать... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:57
2024-06-22T16:57
в мире
технологии
сша
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537057_162:0:3803:2048_1920x0_80_0_0_9bafb1c2879217ba4e27a8d64dfe5835.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Разведслужбы США стоят на пороге использования искусственного интеллекта для манипулирования общественным сознанием в неугодных им странах, это грозит стать серьезной проблемой для всего человечества, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в эфире телеканала "Россия 24". "Разведывательные службы США стоят на пороге того, чтобы уже использовать технологии искусственного интеллекта как инструмент для манипулирования общественным сознанием в тех странах, которые США неугодны", - сказал Нарышкин. По его словам, это может стать очень серьезной проблемой для всего человечества.
https://ria.ru/20240126/naryshkin-1923546179.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920537057_948:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_43628e1caa924475b290874018d08aad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Технологии, США, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин заявил о риске использования США ИИ в неугодных им странах

Нарышкин: США стоят на пороге использования ИИ для манипулирования сознанием

© iStock.com / Just_SuperИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© iStock.com / Just_Super
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Разведслужбы США стоят на пороге использования искусственного интеллекта для манипулирования общественным сознанием в неугодных им странах, это грозит стать серьезной проблемой для всего человечества, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в эфире телеканала "Россия 24".
"Разведывательные службы США стоят на пороге того, чтобы уже использовать технологии искусственного интеллекта как инструмент для манипулирования общественным сознанием в тех странах, которые США неугодны", - сказал Нарышкин.
По его словам, это может стать очень серьезной проблемой для всего человечества.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Нарышкин заявил о планах Запада устроить революцию в России
26 января, 03:37
 
В миреТехнологииСШАРоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала