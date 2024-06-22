https://ria.ru/20240622/naryshkin-1954749942.html
Нарышкин заявил о риске использования США ИИ в неугодных им странах
Нарышкин заявил о риске использования США ИИ в неугодных им странах - РИА Новости, 22.06.2024
Нарышкин заявил о риске использования США ИИ в неугодных им странах
Разведслужбы США стоят на пороге использования искусственного интеллекта для манипулирования общественным сознанием в неугодных им странах, это грозит стать... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T16:57
2024-06-22T16:57
2024-06-22T16:57
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технологии
сша
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Разведслужбы США стоят на пороге использования искусственного интеллекта для манипулирования общественным сознанием в неугодных им странах, это грозит стать серьезной проблемой для всего человечества, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в эфире телеканала "Россия 24". "Разведывательные службы США стоят на пороге того, чтобы уже использовать технологии искусственного интеллекта как инструмент для манипулирования общественным сознанием в тех странах, которые США неугодны", - сказал Нарышкин. По его словам, это может стать очень серьезной проблемой для всего человечества.
https://ria.ru/20240126/naryshkin-1923546179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Технологии, США, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Нарышкин заявил о риске использования США ИИ в неугодных им странах
Нарышкин: США стоят на пороге использования ИИ для манипулирования сознанием