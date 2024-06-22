https://ria.ru/20240622/naryshkin-1954710529.html

Нарышкин назвал память о войне фундаментом, скрепляющим Россию и Белоруссию

Нарышкин назвал память о войне фундаментом, скрепляющим Россию и Белоруссию - РИА Новости, 22.06.2024

Нарышкин назвал память о войне фундаментом, скрепляющим Россию и Белоруссию

Общая память о Великой Отечественной войне - это тот надежный фундамент, который скрепляет братский союз народов России и Белоруссии, заявил председатель... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:28

2024-06-22T13:28

2024-06-22T13:28

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БРЕСТ, 22 июн - РИА Новости. Общая память о Великой Отечественной войне - это тот надежный фундамент, который скрепляет братский союз народов России и Белоруссии, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Память о Великой Отечественной войне была и остается надежным фундаментом, скрепляющим братский союз наших народов", - сказал Нарышкин в видеообращении участникам круглого стола, посвященного 80-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и презентации книги литературно-издательского проекта "Библиотека Союзного государства" "Операция "Багратион". Партизаны белорусской земли". "Несокрушимая стойкость защитников Брестской крепости, героизм освободителей Белорусской Советской Социалистической Республики в равной степени памятны российскому и белорусскому народу", - отметил Нарышкин. Белоруссия в Великую Отечественную войну пережила три года жестокой вражеской оккупации, добавил он. "Нацистские преступники развернули на территории Белоруссии полномасштабный геноцид, жертвами которого стали более 1,5 миллиона человек, в том числе дети, женщины, старики. Еще почти 400 тысяч жителей Белоруссии были насильно угнаны в рабство в Германию и в большинстве своем умерли на чужбине", - сказал Нарышкин. По его словам, на фоне этой огромной трагедии красной нитью проходит история белорусского партизанского движения, сотни тысяч партизан и подпольщиков непрерывно громили оккупантов. "Ими осуществлялись невероятно смелые и успешные операции - например, казнь матерого карателя, гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе", - добавил Нарышкин. И глубоко символично, что 3 июля, день освобождения Минска Красной армией в 1944 году, отмечается сейчас как День независимости Белоруссии, отметил он.

https://ria.ru/20240127/pamyatniki-1923881228.html

https://ria.ru/20240127/neonatsizm-1923902850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, россия, германия, сергей нарышкин, российское историческое общество