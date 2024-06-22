https://ria.ru/20240622/mobilizatsiya-1954676446.html

"Ужасно". Видео мобилизации украинца с ребенком поразило полковника из США

"Ужасно". Видео мобилизации украинца с ребенком поразило полковника из США - РИА Новости, 22.06.2024

"Ужасно". Видео мобилизации украинца с ребенком поразило полковника из США

Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X раскритиковал насильственную мобилизацию украинца с ребенком на руках. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T09:52

2024-06-22T09:52

2024-06-22T09:52

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X раскритиковал насильственную мобилизацию украинца с ребенком на руках."Гестапо Зеленского похищается мужчину, держащего на руках ребенка, чтобы завербовать в ВСУ и отправить на войну. Это ужасно", — написал он.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате.Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240622/opasnost-1954671708.html

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в мире, украина, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, владимир зеленский, сша, политика