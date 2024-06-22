https://ria.ru/20240622/mirnyy-1954708458.html
В селе Салтыково Белгородской области после удара ВСУ погиб мирный житель
В селе Салтыково Белгородской области после удара ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 22.06.2024
В селе Салтыково Белгородской области после удара ВСУ погиб мирный житель
Мирный житель погиб в селе Салтыково Белгородской области после удара ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:16
2024-06-22T13:16
2024-06-22T13:16
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происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в селе Салтыково Белгородской области после удара ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар. Село Салтыково Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу... Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия. От полученных ран он скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
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В селе Салтыково Белгородской области после удара ВСУ погиб мирный житель
Гладков: в Салтыково Белгородской области после удара ВСУ погиб мирный житель