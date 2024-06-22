https://ria.ru/20240622/mirnyy-1954708458.html

В селе Салтыково Белгородской области после удара ВСУ погиб мирный житель

В селе Салтыково Белгородской области после удара ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 22.06.2024

В селе Салтыково Белгородской области после удара ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб в селе Салтыково Белгородской области после удара ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:16

2024-06-22T13:16

2024-06-22T13:16

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945441554_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_02d88b09bd70c7f7050997e8fd7309c6.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Мирный житель погиб в селе Салтыково Белгородской области после удара ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар. Село Салтыково Белгородского района подверглось артиллерийскому обстрелу... Мужчина погиб в результате прямого попадания снаряда на территорию сельскохозяйственного предприятия. От полученных ран он скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html

белгородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины