https://ria.ru/20240622/minoborony-1954715178.html

Российская ПВО сбила 48 дронов

Российская ПВО сбила 48 дронов - РИА Новости, 22.06.2024

Российская ПВО сбила 48 дронов

Ракетные войска, артиллерия и авиация нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 127 районах, ПВО сбила 48 дронов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:57

2024-06-22T13:57

2024-06-22T13:57

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ракетные войска, артиллерия и авиация нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 127 районах, ПВО сбила 48 дронов, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США.

https://ria.ru/20240530/spetsoperatsiya-1949355345.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, вооруженные силы украины