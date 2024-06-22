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Российская ПВО сбила 48 дронов - РИА Новости, 22.06.2024
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13:57 22.06.2024
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Российская ПВО сбила 48 дронов
Российская ПВО сбила 48 дронов - РИА Новости, 22.06.2024
Российская ПВО сбила 48 дронов
Ракетные войска, артиллерия и авиация нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 127 районах, ПВО сбила 48 дронов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:57
2024-06-22T13:57
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ракетные войска, артиллерия и авиация нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 127 районах, ПВО сбила 48 дронов, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США.
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в мире, россия, сша, вооруженные силы украины
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Российская ПВО сбила 48 дронов

Ракетные войска и артиллерия нанесли поражение ВСУ в 127 районах

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации
Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий зенитно-ракетного подразделения в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ракетные войска, артиллерия и авиация нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 127 районах, ПВО сбила 48 дронов, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США.
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