https://ria.ru/20240622/minoborony-1954715178.html
Российская ПВО сбила 48 дронов
Российская ПВО сбила 48 дронов - РИА Новости, 22.06.2024
Российская ПВО сбила 48 дронов
Ракетные войска, артиллерия и авиация нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 127 районах, ПВО сбила 48 дронов, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:57
2024-06-22T13:57
2024-06-22T13:57
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ракетные войска, артиллерия и авиация нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 127 районах, ПВО сбила 48 дронов, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, сша, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО сбила 48 дронов
Ракетные войска и артиллерия нанесли поражение ВСУ в 127 районах
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Ракетные войска, артиллерия и авиация нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в 127 районах, ПВО сбила 48 дронов, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены склады хранения безэкипажных катеров и БПЛА самолетного типа, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбито 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США
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