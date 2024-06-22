Рейтинг@Mail.ru
ВС России ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине - РИА Новости, 22.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:40 22.06.2024 (обновлено: 14:30 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/minoborony-1954712712.html
ВС России ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине
ВС России ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине - РИА Новости, 22.06.2024
ВС России ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине
Российская армия нанесла групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T13:40
2024-06-22T14:30
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_12ab0707b9ac69e6b696bb21d19ce00e.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российская армия нанесла групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу ВПК, сообщило Минобороны.&quot;В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, удалось поразить склады боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных Киеву странами Запада. Все цели удара достигнуты, подчеркнули в министерстве.Группировка войск "Север"Бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й, 127-й бригад территориальной обороны в районах Бережного, Волоховского, Нескучного, Бочково, Волчанска и Липцев в Харьковской области.Потери противника составили:Группировка войск "Запад"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 3-й и 4-й танковых бригад ВСУ возле Синьковки и Петропавловки в Харьковской области, Червоной Дибровы, Надии, Петровского в Луганской Народной Республике, а также Торского и Терн в ДНР. Кроме того, удалось отразить две контратаки украинских штурмовых отрядов и уничтожить полевой склад боеприпасов.Потери противника составили:Группировка войск "Юг"Военнослужащие группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 143-й пехотной, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Часова Яра, Клещеевки, Андреевки, Калинино, Григоровки, Красногоровки, Раздоловки и Верхнекаменского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Группировка войск "Центр"Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады территориальной обороны и 2-й бригады Нацгвардии Украины возле Новгородского, Евгеновки, Воздвиженки, Новопокровского, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР. Помимо этого, удалось отразить семь контратак украинских штурмовых отрядов. Потери противника составили:Группировка войск "Восток"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й, 123-й бригад теробороны и 21-й бригады Нацгвардии Украины в районах Варваровки и Новоивановки в Запорожской области, Пречистовки и Нескучного в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Группировка войск "Днепр"Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады территориальной обороны возле Работино, Малой Токмачки и Нестерянки в Запорожской области, а также Токаревки в Херсонской области.Потери противника составили:Помимо этого, за прошедшие сутки российские подразделения уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и полевой склад боеприпасов.Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ликвидировали украинские хранилища безэкипажных катеров и дронов самолетного типа, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в 127 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 48 беспилотников и перехватили снаряд РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20240622/aviabomba-1954713146.html
https://ria.ru/20240622/opasnost-1954671708.html
https://ria.ru/20240622/plen-1954666299.html
https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html
https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html
https://ria.ru/20240616/pobeda-1953134012.html
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_378:412:2559:2048_1920x0_80_0_0_201da26910395079683cdc9b0112f52f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
ВС России ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине

Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российская армия нанесла групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу ВПК, сообщило Минобороны.
«

"В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса", — говорится в сводке.

Авиабомба ФАБ-3000
"Не могли даже представить": в ФРГ испугались российского удара по Украине
13:44
Кроме того, удалось поразить склады боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных Киеву странами Запада. Все цели удара достигнуты, подчеркнули в министерстве.

Группировка войск "Север"

Бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й, 127-й бригад территориальной обороны в районах Бережного, Волоховского, Нескучного, Бочково, Волчанска и Липцев в Харьковской области.
Потери противника составили:
  • до 220 военнослужащих;
  • десять пикапов;
  • гаубица М777 производства США;
  • орудие Д-20;
  • гаубица Д-30.
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
"Придется спасать". На Западе предупредили Украину о серьезной опасности
09:22

Группировка войск "Запад"

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 3-й и 4-й танковых бригад ВСУ возле Синьковки и Петропавловки в Харьковской области, Червоной Дибровы, Надии, Петровского в Луганской Народной Республике, а также Торского и Терн в ДНР. Кроме того, удалось отразить две контратаки украинских штурмовых отрядов и уничтожить полевой склад боеприпасов.
Потери противника составили:
  • до 370 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • гаубица Д-30.
Видеообращение военнопленных элитного подразделения ВСУ к Зеленскому - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
Морпехи ВСУ пристыдили Зеленского, что их бросили в плену
08:35

Группировка войск "Юг"

Военнослужащие группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 143-й пехотной, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Часова Яра, Клещеевки, Андреевки, Калинино, Григоровки, Красногоровки, Раздоловки и Верхнекаменского в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 590 военнослужащих;
  • два пикапа;
  • гаубица М777 и орудие М119 производства США;
  • гаубица Д-30;
  • полевой склад боеприпасов.
Изображение сгенерировано ИИ
Зеленский уверовал в собственное бессмертие
11 июня, 08:00

Группировка войск "Центр"

Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады территориальной обороны и 2-й бригады Нацгвардии Украины возле Новгородского, Евгеновки, Воздвиженки, Новопокровского, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР. Помимо этого, удалось отразить семь контратак украинских штурмовых отрядов.
Потери противника составили:
  • до 425 военнослужащих;
  • гаубица М777 и орудие М119 производства США;
  • гаубица "Мста-Б";
  • гаубица Д-30.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Американцы проговорились про их главный секрет на Украине
13 июня, 08:00

Группировка войск "Восток"

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й, 123-й бригад теробороны и 21-й бригады Нацгвардии Украины в районах Варваровки и Новоивановки в Запорожской области, Пречистовки и Нескучного в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • более 140 военнослужащих;
  • боевая бронированная машина Senator производства Канады;
  • четыре автомобиля;
  • гаубица FH70 производства Великобритании;
  • гаубица М198 производства США;
  • станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Победа — это поражение: Запад обнаружил еще одно ужасное государство
16 июня, 08:00

Группировка войск "Днепр"

Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады территориальной обороны возле Работино, Малой Токмачки и Нестерянки в Запорожской области, а также Токаревки в Херсонской области.
Потери противника составили:
  • до 90 военнослужащих;
  • один танк;
  • четыре пикапа;
  • гаубица М777 и орудие М119 производства США;
  • орудие Д-20.
Помимо этого, за прошедшие сутки российские подразделения уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и полевой склад боеприпасов.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ликвидировали украинские хранилища безэкипажных катеров и дронов самолетного типа, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в 127 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 48 беспилотников и перехватили снаряд РСЗО HIMARS.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала