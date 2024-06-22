https://ria.ru/20240622/minoborony-1954712712.html

ВС России ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине

ВС России ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине - РИА Новости, 22.06.2024

ВС России ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине

Российская армия нанесла групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу ВПК, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T13:40

2024-06-22T13:40

2024-06-22T14:30

специальная военная операция на украине

россия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824695749_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_12ab0707b9ac69e6b696bb21d19ce00e.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российская армия нанесла групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу ВПК, сообщило Минобороны."В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса", — говорится в сводке.Кроме того, удалось поразить склады боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных Киеву странами Запада. Все цели удара достигнуты, подчеркнули в министерстве.Группировка войск "Север"Бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й, 127-й бригад территориальной обороны в районах Бережного, Волоховского, Нескучного, Бочково, Волчанска и Липцев в Харьковской области.Потери противника составили:Группировка войск "Запад"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 3-й и 4-й танковых бригад ВСУ возле Синьковки и Петропавловки в Харьковской области, Червоной Дибровы, Надии, Петровского в Луганской Народной Республике, а также Торского и Терн в ДНР. Кроме того, удалось отразить две контратаки украинских штурмовых отрядов и уничтожить полевой склад боеприпасов.Потери противника составили:Группировка войск "Юг"Военнослужащие группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 143-й пехотной, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Часова Яра, Клещеевки, Андреевки, Калинино, Григоровки, Красногоровки, Раздоловки и Верхнекаменского в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Группировка войск "Центр"Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады территориальной обороны и 2-й бригады Нацгвардии Украины возле Новгородского, Евгеновки, Воздвиженки, Новопокровского, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР. Помимо этого, удалось отразить семь контратак украинских штурмовых отрядов. Потери противника составили:Группировка войск "Восток"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й, 123-й бригад теробороны и 21-й бригады Нацгвардии Украины в районах Варваровки и Новоивановки в Запорожской области, Пречистовки и Нескучного в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Группировка войск "Днепр"Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады территориальной обороны возле Работино, Малой Токмачки и Нестерянки в Запорожской области, а также Токаревки в Херсонской области.Потери противника составили:Помимо этого, за прошедшие сутки российские подразделения уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и полевой склад боеприпасов.Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ликвидировали украинские хранилища безэкипажных катеров и дронов самолетного типа, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в 127 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 48 беспилотников и перехватили снаряд РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20240622/aviabomba-1954713146.html

https://ria.ru/20240622/opasnost-1954671708.html

https://ria.ru/20240622/plen-1954666299.html

https://ria.ru/20240611/proklyatie-1952072522.html

https://ria.ru/20240613/sekret-1952366889.html

https://ria.ru/20240616/pobeda-1953134012.html

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, вооруженные силы украины