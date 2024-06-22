ВС России ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине
Минобороны: ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российская армия нанесла групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу ВПК, сообщило Минобороны.
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"В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса", — говорится в сводке.
Кроме того, удалось поразить склады боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных Киеву странами Запада. Все цели удара достигнуты, подчеркнули в министерстве.
Группировка войск "Север"
Бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 31-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 113-й, 125-й, 127-й бригад территориальной обороны в районах Бережного, Волоховского, Нескучного, Бочково, Волчанска и Липцев в Харьковской области.
Потери противника составили:
- до 220 военнослужащих;
- десять пикапов;
- гаубица М777 производства США;
- орудие Д-20;
- гаубица Д-30.
Группировка войск "Запад"
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 60-й, 116-й механизированных, 3-й и 4-й танковых бригад ВСУ возле Синьковки и Петропавловки в Харьковской области, Червоной Дибровы, Надии, Петровского в Луганской Народной Республике, а также Торского и Терн в ДНР. Кроме того, удалось отразить две контратаки украинских штурмовых отрядов и уничтожить полевой склад боеприпасов.
Потери противника составили:
- до 370 военнослужащих;
- два автомобиля;
- гаубица Д-30.
Группировка войск "Юг"
Военнослужащие группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 143-й пехотной, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Часова Яра, Клещеевки, Андреевки, Калинино, Григоровки, Красногоровки, Раздоловки и Верхнекаменского в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 590 военнослужащих;
- два пикапа;
- гаубица М777 и орудие М119 производства США;
- гаубица Д-30;
- полевой склад боеприпасов.
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Группировка войск "Центр"
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады территориальной обороны и 2-й бригады Нацгвардии Украины возле Новгородского, Евгеновки, Воздвиженки, Новопокровского, Новоселовки Первой и Торецка в ДНР. Помимо этого, удалось отразить семь контратак украинских штурмовых отрядов.
Потери противника составили:
- до 425 военнослужащих;
- гаубица М777 и орудие М119 производства США;
- гаубица "Мста-Б";
- гаубица Д-30.
Группировка войск "Восток"
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 102-й, 123-й бригад теробороны и 21-й бригады Нацгвардии Украины в районах Варваровки и Новоивановки в Запорожской области, Пречистовки и Нескучного в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- более 140 военнослужащих;
- боевая бронированная машина Senator производства Канады;
- четыре автомобиля;
- гаубица FH70 производства Великобритании;
- гаубица М198 производства США;
- станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
Группировка войск "Днепр"
Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 126-й бригады территориальной обороны возле Работино, Малой Токмачки и Нестерянки в Запорожской области, а также Токаревки в Херсонской области.
Потери противника составили:
- до 90 военнослужащих;
- один танк;
- четыре пикапа;
- гаубица М777 и орудие М119 производства США;
- орудие Д-20.
Помимо этого, за прошедшие сутки российские подразделения уничтожили четыре станции радиоэлектронной борьбы "Анклав" и "Буковель-AD", станцию радиоэлектронной разведки "Пластун" и полевой склад боеприпасов.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ликвидировали украинские хранилища безэкипажных катеров и дронов самолетного типа, а также нанесли поражение живой силе и технике противника в 127 районах. В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 48 беспилотников и перехватили снаряд РСЗО HIMARS.
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