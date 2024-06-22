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ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью - РИА Новости, 22.06.2024
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T11:51
2024-06-22T11:51
2024-06-22T11:51
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Двадцать второго июня около 11.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
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безопасность, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия
ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Белгородской областью