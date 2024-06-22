https://ria.ru/20240622/mikrozaymy-1954668581.html

Уровень одобрения микрозаймов для ИТ-специалистов вырос до 67,1 процента

Уровень одобрения микрозаймов для ИТ-специалистов вырос до 67,1 процента - РИА Новости, 22.06.2024

Уровень одобрения микрозаймов для ИТ-специалистов вырос до 67,1 процента

Уровень одобрения заявок по микрозаймам для ИТ-специалистов весной 2024 года вырос до 67,1% с 36,8% годом ранее, говорится в исследовании сервиса... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T09:04

2024-06-22T09:04

2024-06-22T09:04

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940125287_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_b440ac3973e2dc006e8b2bf261f97c59.jpg

МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Уровень одобрения заявок по микрозаймам для ИТ-специалистов весной 2024 года вырос до 67,1% с 36,8% годом ранее, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Уровень одобрения заявок для ИТ-специалистов вырос с 36,8% до 67,1% весной 2024 года", - сказано в материалах. Отмечается, что уровень одобрения вырос для представителей всех профессий, однако для одних сильнее, чем для других. Так, для владельцев бизнеса доля одобряемых заявок увеличилась на 22,9 процентных пункта, для самозанятых - на 20,8 п.п., а также работников промышленности - на 19,9 п.п. Аналитики выяснили, что в целом весной этого года заявки на заем чаще всего одобрялись финансистам (уровень одобрения 69,4%), владельцам бизнеса (68,2%), самозанятым (67,8%), ИТ-специалисты оказались на четвертом месте (67,1%). Реже всех одобрение получали аграрии (46,7%), водители (50,2%) и строители (53,2%). "Финансисты традиционно являются лидерами по уровню одобрения - профессиональные компетенции наделяют их высоким уровнем ответственности и финансовой грамотности. Владельцы бизнеса и самозанятые в силу специфики своей деятельности также отличаются развитыми навыками финансового планирования и достаточно высоким уровнем дохода, что тоже оказывает положительное влияние на оценку профиля заемщика. Последнее актуально и для ИТ-специалистов, позволяя им оказаться в числе топ-4 профессий по уровню одобрения", - пояснили аналитики.

https://ria.ru/20240514/zaymy-1945750067.html

https://ria.ru/20231023/opros-1904584345.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика