https://ria.ru/20240622/medvedev-1954724857.html
Медведев объяснил создание англоязычного Telegram
Медведев объяснил создание англоязычного Telegram - РИА Новости, 22.06.2024
Медведев объяснил создание англоязычного Telegram
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил создание англоязычного Telegram-канала ограничением свободы слова в американской социальной сети Х. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:42
2024-06-22T14:42
2024-06-22T14:42
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил создание англоязычного Telegram-канала ограничением свободы слова в американской социальной сети Х. Ранее сообщалось, что Медведев завел отдельный Telegram-канал на английском языке. "X не будет предоставлять доступ к функциям Premium, тем самым ограничивая свободу слова... Придется ответить на их манипуляции активным применением новой российской мегабомбы ФАБ-3000! Найти ее можно в моем новом Telegram-канале", - написал он в своем аккаунте в социальной сети Х, добавив ссылку на новый канал.
https://ria.ru/20240614/medvedev-1952744094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, дмитрий медведев, telegram
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Медведев, Telegram
Медведев объяснил создание англоязычного Telegram
Медведев объяснил создание англоязычного Telegram ограничением свободы слова в Х