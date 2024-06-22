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Медведев объяснил создание англоязычного Telegram - РИА Новости, 22.06.2024
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14:42 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/medvedev-1954724857.html
Медведев объяснил создание англоязычного Telegram
Медведев объяснил создание англоязычного Telegram - РИА Новости, 22.06.2024
Медведев объяснил создание англоязычного Telegram
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил создание англоязычного Telegram-канала ограничением свободы слова в американской социальной сети Х. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T14:42
2024-06-22T14:42
общество
технологии
россия
дмитрий медведев
telegram
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил создание англоязычного Telegram-канала ограничением свободы слова в американской социальной сети Х. Ранее сообщалось, что Медведев завел отдельный Telegram-канал на английском языке. "X не будет предоставлять доступ к функциям Premium, тем самым ограничивая свободу слова... Придется ответить на их манипуляции активным применением новой российской мегабомбы ФАБ-3000! Найти ее можно в моем новом Telegram-канале", - написал он в своем аккаунте в социальной сети Х, добавив ссылку на новый канал.
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общество, технологии, россия, дмитрий медведев, telegram
Общество, Технологии, Россия, Дмитрий Медведев, Telegram
Медведев объяснил создание англоязычного Telegram

Медведев объяснил создание англоязычного Telegram ограничением свободы слова в Х

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил создание англоязычного Telegram-канала ограничением свободы слова в американской социальной сети Х.
Ранее сообщалось, что Медведев завел отдельный Telegram-канал на английском языке.
"X не будет предоставлять доступ к функциям Premium, тем самым ограничивая свободу слова... Придется ответить на их манипуляции активным применением новой российской мегабомбы ФАБ-3000! Найти ее можно в моем новом Telegram-канале", - написал он в своем аккаунте в социальной сети Х, добавив ссылку на новый канал.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Запад через IT-корпорации заглушает неугодные ему мнения, сообщил Медведев
14 июня, 00:25
 
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