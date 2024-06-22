https://ria.ru/20240622/medvedev-1954724857.html

Медведев объяснил создание англоязычного Telegram

Медведев объяснил создание англоязычного Telegram - РИА Новости, 22.06.2024

Медведев объяснил создание англоязычного Telegram

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил создание англоязычного Telegram-канала ограничением свободы слова в американской социальной сети Х. РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T14:42

2024-06-22T14:42

2024-06-22T14:42

общество

технологии

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил создание англоязычного Telegram-канала ограничением свободы слова в американской социальной сети Х. Ранее сообщалось, что Медведев завел отдельный Telegram-канал на английском языке. "X не будет предоставлять доступ к функциям Premium, тем самым ограничивая свободу слова... Придется ответить на их манипуляции активным применением новой российской мегабомбы ФАБ-3000! Найти ее можно в моем новом Telegram-канале", - написал он в своем аккаунте в социальной сети Х, добавив ссылку на новый канал.

https://ria.ru/20240614/medvedev-1952744094.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, дмитрий медведев, telegram