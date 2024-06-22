https://ria.ru/20240622/mavzoley-1954647332.html
Доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно закроют
Доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно закроют - РИА Новости, 22.06.2024
Доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно закроют
Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 22 июня из-за подготовки и проведения мероприятий, говорится в... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T00:16
2024-06-22T00:16
2024-06-22T05:57
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884805559_0:94:3071:1821_1920x0_80_0_0_10e4a7d1ae71f2977f561d569d517cbc.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 22 июня из-за подготовки и проведения мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России."Двадцать второго июня 2024 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240601/kontsert-1949356254.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884805559_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_53878882fbc39f8faf642a5e44c48933.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно закроют
ФСО: 22 июня закроют доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены