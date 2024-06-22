https://ria.ru/20240622/mavzoley-1954647332.html

Доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно закроют

Доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно закроют - РИА Новости, 22.06.2024

Доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно закроют

Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 22 июня из-за подготовки и проведения мероприятий, говорится в... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T00:16

2024-06-22T00:16

2024-06-22T05:57

россия

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 22 июня из-за подготовки и проведения мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России."Двадцать второго июня 2024 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240601/kontsert-1949356254.html

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