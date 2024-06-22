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Доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно закроют - РИА Новости, 22.06.2024
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00:16 22.06.2024 (обновлено: 05:57 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/mavzoley-1954647332.html
Доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно закроют
Доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно закроют - РИА Новости, 22.06.2024
Доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно закроют
Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 22 июня из-за подготовки и проведения мероприятий, говорится в... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T00:16
2024-06-22T05:57
россия
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 22 июня из-за подготовки и проведения мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России."Двадцать второго июня 2024 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий", — говорится в сообщении.
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Доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены временно закроют

ФСО: 22 июня закроют доступ в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов на входе в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Сотрудник правоохранительных органов на входе в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник правоохранительных органов на входе в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Доступ посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет закрыт 22 июня из-за подготовки и проведения мероприятий, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО России.
"Двадцать второго июня 2024 года допуск посетителей в Мавзолей В.И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий", — говорится в сообщении.
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