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Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 22.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:46 22.06.2024 (обновлено: 05:47 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/lvovskaya_oblast-1954658420.html
Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 22.06.2024
Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект критической энергоинфраструктуры поврежден во Львовской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T05:46
2024-06-22T05:47
специальная военная операция на украине
львовская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объект критической энергоинфраструктуры поврежден во Львовской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. "Удар по объекту критической энергоинфраструктуры во Львовской области. Возник пожар, на месте работают пожарные", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Козицкого, информация о пострадавших не поступала. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240622/rogov-1954657875.html
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львовская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Львовская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
Во Львовской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Глава Львовской ОВА заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры

© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные в Полтаве
Украинские пожарные в Полтаве - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные в Полтаве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Объект критической энергоинфраструктуры поврежден во Львовской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.
"Удар по объекту критической энергоинфраструктуры во Львовской области. Возник пожар, на месте работают пожарные", - написал он в своем Telegram-канале.
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По словам Козицкого, информация о пострадавших не поступала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеЛьвовская областьРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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