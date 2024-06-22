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Глава Минэкономики Германии назвал причину ухудшения отношений с Китаем - РИА Новости, 22.06.2024
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15:06 22.06.2024
https://ria.ru/20240622/khabek-1954730813.html
Глава Минэкономики Германии назвал причину ухудшения отношений с Китаем
Глава Минэкономики Германии назвал причину ухудшения отношений с Китаем - РИА Новости, 22.06.2024
Глава Минэкономики Германии назвал причину ухудшения отношений с Китаем
Китайско-германские отношения терпят отрицательное воздействие из-за поддержки Китаем РФ, это и в дальнейшем может иметь негативные экономические последствия,... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T15:06
2024-06-22T15:06
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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Китайско-германские отношения терпят отрицательное воздействие из-за поддержки Китаем РФ, это и в дальнейшем может иметь негативные экономические последствия, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в ходе встречи с главой государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе. "Мы бы действовали по-другому и наверняка не так жестко, анализируя, где у нас есть зависимость от сырья и товаров технического назначения, если бы этой войны или, иначе говоря, поддержки Китаем России в этой войне не существовало", - цитирует издание Focus слова Хабека. Министр предупредил Китай об экономических последствиях поддержки РФ. "Наши отношения, наши непосредственные отношения уже подверглись отрицательному воздействию", - добавил он. Ранее немецкое издание Welt сообщало, что Хабек в рамках поездки в Китай рассчитывал на встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, однако она не состоится по неизвестным для него причинам. МИД КНР на обвинения стран Запада заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товарами двойного назначения в соответствии с законами и правилами. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
https://ria.ru/20240421/germaniya-1941315470.html
https://ria.ru/20240426/knr-1942462573.html
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в мире, китай, россия, украина, роберт хабек, ли цян, focus, welt, германия
В мире, Китай, Россия, Украина, Роберт Хабек, Ли Цян, Focus, Welt, Германия
Глава Минэкономики Германии назвал причину ухудшения отношений с Китаем

Хабек: ухудшение отношений с Китаем связано с поддержкой Пекином Москвы

© AP Photo / Kay Nietfeld/PoolРоберт Хабек
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© AP Photo / Kay Nietfeld/Pool
Роберт Хабек. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Китайско-германские отношения терпят отрицательное воздействие из-за поддержки Китаем РФ, это и в дальнейшем может иметь негативные экономические последствия, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в ходе встречи с главой государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжэн Шаньцзе.
"Мы бы действовали по-другому и наверняка не так жестко, анализируя, где у нас есть зависимость от сырья и товаров технического назначения, если бы этой войны или, иначе говоря, поддержки Китаем России в этой войне не существовало", - цитирует издание Focus слова Хабека.
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Министр предупредил Китай об экономических последствиях поддержки РФ. "Наши отношения, наши непосредственные отношения уже подверглись отрицательному воздействию", - добавил он.
Ранее немецкое издание Welt сообщало, что Хабек в рамках поездки в Китай рассчитывал на встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, однако она не состоится по неизвестным для него причинам.
МИД КНР на обвинения стран Запада заявляет, что занимает справедливую и объективную позицию по ситуации на Украине, а также придерживается благоразумного и ответственного подхода к экспорту оружия и товарами двойного назначения в соответствии с законами и правилами. В апреле официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, он назвал это лицемерием и типичным примером двойных стандартов. В Пекине также предупреждали США, что, очерняя других и сваливая на них вину, украинский кризис не решить.
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