https://ria.ru/20240622/kamen-1954796900.html

В Швейцарии гражданку Чехии убило камнем из-под колес встречного автомобиля

В Швейцарии гражданку Чехии убило камнем из-под колес встречного автомобиля - РИА Новости, 22.06.2024

В Швейцарии гражданку Чехии убило камнем из-под колес встречного автомобиля

Гражданка Чехии, управлявшая автомобилем на западе Швейцарии, получила сильный удар в голову камнем, вылетевшим из-под колес встречного грузовика, и спустя... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T23:19

2024-06-22T23:19

2024-06-22T23:41

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ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Гражданка Чехии, управлявшая автомобилем на западе Швейцарии, получила сильный удар в голову камнем, вылетевшим из-под колес встречного грузовика, и спустя несколько часов скончалась в больнице, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на швейцарскую полицию; при этом легковую машину во время инцидента сумела остановить не потерявшая хладнокровия спутница женщины, сидевшая на соседнем сиденье. "Трагедия произошла на западе Швейцарии, на территории кантона Невшатель. Гражданка Чехии ехала за рулем автомобиля, рядом находилась ее спутница, сзади сидел ребенок. Неожиданно из-под колес встречного грузовика вылетел камень, который пробил лобовое стекло автомашины с чехами, затем ударил в голову водителя и вылетел наружу, разбив заднее стекло. Сидевшая рядом с водителем женщина не растерялась, сумела благополучно остановить автомобиль, после чего позвонила в полицию. Ни она, ни ребенок не пострадали при инциденте", - написало агентство. Тяжело раненная в голову 60-летняя женщина-водитель была доставлена в одну из больниц города Берна, ей была сделана операция, но в ночь на субботу она скончалась.

https://ria.ru/20231229/passau-1918947616.html

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швейцария

берн (кантон)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, чехия, швейцария, берн (кантон)