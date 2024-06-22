В Швейцарии гражданку Чехии убило камнем из-под колес встречного автомобиля
ЧТК: гражданка Чехии погибла в Швейцарии от камня, пробившего стекло ее машины
Швейцария. Архивное фото
ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Гражданка Чехии, управлявшая автомобилем на западе Швейцарии, получила сильный удар в голову камнем, вылетевшим из-под колес встречного грузовика, и спустя несколько часов скончалась в больнице, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на швейцарскую полицию; при этом легковую машину во время инцидента сумела остановить не потерявшая хладнокровия спутница женщины, сидевшая на соседнем сиденье.
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"Трагедия произошла на западе Швейцарии, на территории кантона Невшатель. Гражданка Чехии ехала за рулем автомобиля, рядом находилась ее спутница, сзади сидел ребенок. Неожиданно из-под колес встречного грузовика вылетел камень, который пробил лобовое стекло автомашины с чехами, затем ударил в голову водителя и вылетел наружу, разбив заднее стекло. Сидевшая рядом с водителем женщина не растерялась, сумела благополучно остановить автомобиль, после чего позвонила в полицию. Ни она, ни ребенок не пострадали при инциденте", - написало агентство.
Тяжело раненная в голову 60-летняя женщина-водитель была доставлена в одну из больниц города Берна, ей была сделана операция, но в ночь на субботу она скончалась.
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29 декабря 2023, 13:16