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В Швейцарии гражданку Чехии убило камнем из-под колес встречного автомобиля - РИА Новости, 22.06.2024
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23:19 22.06.2024 (обновлено: 23:41 22.06.2024)
https://ria.ru/20240622/kamen-1954796900.html
В Швейцарии гражданку Чехии убило камнем из-под колес встречного автомобиля
В Швейцарии гражданку Чехии убило камнем из-под колес встречного автомобиля - РИА Новости, 22.06.2024
В Швейцарии гражданку Чехии убило камнем из-под колес встречного автомобиля
Гражданка Чехии, управлявшая автомобилем на западе Швейцарии, получила сильный удар в голову камнем, вылетевшим из-под колес встречного грузовика, и спустя... РИА Новости, 22.06.2024
2024-06-22T23:19
2024-06-22T23:41
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швейцария
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ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Гражданка Чехии, управлявшая автомобилем на западе Швейцарии, получила сильный удар в голову камнем, вылетевшим из-под колес встречного грузовика, и спустя несколько часов скончалась в больнице, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на швейцарскую полицию; при этом легковую машину во время инцидента сумела остановить не потерявшая хладнокровия спутница женщины, сидевшая на соседнем сиденье. "Трагедия произошла на западе Швейцарии, на территории кантона Невшатель. Гражданка Чехии ехала за рулем автомобиля, рядом находилась ее спутница, сзади сидел ребенок. Неожиданно из-под колес встречного грузовика вылетел камень, который пробил лобовое стекло автомашины с чехами, затем ударил в голову водителя и вылетел наружу, разбив заднее стекло. Сидевшая рядом с водителем женщина не растерялась, сумела благополучно остановить автомобиль, после чего позвонила в полицию. Ни она, ни ребенок не пострадали при инциденте", - написало агентство. Тяжело раненная в голову 60-летняя женщина-водитель была доставлена в одну из больниц города Берна, ей была сделана операция, но в ночь на субботу она скончалась.
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в мире, авто, чехия, швейцария, берн (кантон)
В мире, Авто, Чехия, Швейцария, Берн (кантон)
В Швейцарии гражданку Чехии убило камнем из-под колес встречного автомобиля

ЧТК: гражданка Чехии погибла в Швейцарии от камня, пробившего стекло ее машины

CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Switzerland-03160 - Street SceneШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis / Switzerland-03160 - Street Scene
Швейцария. Архивное фото
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ПРАГА, 22 июн – РИА Новости. Гражданка Чехии, управлявшая автомобилем на западе Швейцарии, получила сильный удар в голову камнем, вылетевшим из-под колес встречного грузовика, и спустя несколько часов скончалась в больнице, сообщило агентство ЧТК со ссылкой на швейцарскую полицию; при этом легковую машину во время инцидента сумела остановить не потерявшая хладнокровия спутница женщины, сидевшая на соседнем сиденье.
«
"Трагедия произошла на западе Швейцарии, на территории кантона Невшатель. Гражданка Чехии ехала за рулем автомобиля, рядом находилась ее спутница, сзади сидел ребенок. Неожиданно из-под колес встречного грузовика вылетел камень, который пробил лобовое стекло автомашины с чехами, затем ударил в голову водителя и вылетел наружу, разбив заднее стекло. Сидевшая рядом с водителем женщина не растерялась, сумела благополучно остановить автомобиль, после чего позвонила в полицию. Ни она, ни ребенок не пострадали при инциденте", - написало агентство.
Тяжело раненная в голову 60-летняя женщина-водитель была доставлена в одну из больниц города Берна, ей была сделана операция, но в ночь на субботу она скончалась.
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