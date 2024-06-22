https://ria.ru/20240622/izrail-1954649757.html

В Израиле пообещали принять меры по пресечению новых атак "Хезболлы"

В Израиле пообещали принять меры по пресечению новых атак "Хезболлы" - РИА Новости, 22.06.2024

В Израиле пообещали принять меры по пресечению новых атак "Хезболлы"

Израиль не может допустить новых атак ливанского шиитского движения "Хезболлах" по своей территории и скоро примет "необходимые решения", заявил глава МИД... РИА Новости, 22.06.2024

2024-06-22T01:05

2024-06-22T01:05

2024-06-22T03:42

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

исраэль кац

ливан

хасан насрулла

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Израиль не может допустить новых атак ливанского шиитского движения "Хезболлах" по своей территории и скоро примет "необходимые решения", заявил глава МИД страны Исраэль Кац."Израиль не может допустить, чтобы… "Хезболлах" продолжало атаки на его территорию и граждан, и скоро мы примем необходимые решения", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил в среду, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240615/smi-1953109435.html

https://ria.ru/20240605/netanyakhu-1950608706.html

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израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, исраэль кац, ливан, хасан насрулла